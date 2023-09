Mientras Pablo Lyle sigue en la cárcel, Ana Araujo, su esposa, presume nuevo romance

Cuando en marzo, el actor mexicano Pablo Lyle fue sentenciado a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional por la muerte en 2019 de un cubano de 63 años, al que propinó un puñetazo tras una discusión ocurrida en una intersección en esta ciudad del sur de Florida, Ana Araujo, su esposa, y con quien tiene dos hijos menores de edad, estuvo ahí, apoyando a su esposo en las audiencias, donde incluso leyó una carta a la juez y a los presentes; ahora, seis meses después parece que Araujo ha decidido darle un giro a su vida personal.

En 2023, Lyle fue hallado culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, los abogados de la Fiscalía habían solicitado en este caso la pena máxima, es decir, 15 años de cárcel, mientras que la defensa pedía año y medio de prisión; finalmente, aunado a los cinco años de cárcel, Pablo tendrá que cumplir con horas de servicio comunitario y de manejo de resolución de conflicto; cuando fue la última audiencia, la esposa de Lyle, Ana Araujo, dijo en la sala que el actor nunca fue una persona violenta sino más bien "alguien conciliador", que siempre vela por el bien de los demás y el bienestar de su familia, y por ello el suceso "ha sido algo muy impactante", expresó.

"Siempre te lo he dicho, eres un corazón con patas", le dijo al actor la mujer y madre de sus dos hijos, quien reveló que, tras conocer del deceso de Hernández en el hospital, "Pablo estuvo vomitando, no podía dejar de llorar, no podía levantarse, no podía creer que el señor había fallecido".

"Una reacción de unos cuantos segundos no te definen como persona", añadió Araujo hace medio año.

Ana Araujo presume foto con ¿nuevo romance?

A pesar de que hace meses, antes de que le dictaran sentencia a Pablo Lyle circularon versiones que aseguraban que Ana Araujo y él ya no estaban juntos como pareja, esto sólo quedó en versiones, pero ahora, por primera vez, Araujo compartió una fotografía con un hombre que ha desatado las especulaciones en redes sociales.

En la instantánea, Ana, quien da clases de cocina a través de talleres, compartió en uno de sus estados en Instagram una foto junto a un hombre llamado Marco, a quien etiquetó en la instantánea y al parecer también se dedica a cortar cabello, pues incluso hay un video en el que se lo está cortando a la propia Ana Araujo.

Ana Araujo, esposa del actor Pablo Lyle, comparte en su Instagram foto con un hombre.

La complicidad entre ellos es evidente, sonrisas y muecas mientras el joven le corta el cabello quedaron inmortalizadas en el material que finaliza con un beso en los labios entre ambos. Aunque el material podía verse en Instagram, ahora la cuenta es privada.

Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, se da otra oportunidad en el amor. Foto: Captura video.





