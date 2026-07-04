En el teatro, el arte de sorprender y conmover al público muchas veces es un trabajo coral en el cual el brillo de un personaje depende de la respuesta de otro. Eso mismo sucede en escena con Manuel Cruz Vivas y Tony Dalton, protagonistas de la obra Amigos intocables.

“El texto es como un abrazo al corazón y el trabajo en escena se puede ver desde distintas perspectivas. A Tony lo conocía por sus trabajos en cine pero no habíamos coincidido, creo que nuestro encuentro ha sido muy afortunado, hay muchas personas que admiro en este elenco”, expresó Manuel Cruz Vivas.

En esta puesta en escena se cuenta la historia de Felipe (Dalton), un millonario que debido a un accidente queda cuadrapléjico y sumido en una profunda depresión. Su vida cambia cuando Abel (Cruz Vivas), un chico de barrio sin preparación alguna, se convierte en su cuidador y se da una amistad incondicional entre ellos.

“Había visto la película (Francia, 2011) pero cuando leí el libreto como que hubo una conexión inmediata con el personaje. Yo nunca había hecho comedia y encontrarme con Abel, que tiene un humor tan fino, me llamó mucho la atención y de inmediato dije: ‘quiero hacer esto’”, comentó Manuel.

Pero el éxito que tuvieron el jueves pasado en su noche de estreno, donde la gente les brindó un prolongado aplauso, (también a sus compañeros Daniela Luján, Mónica Dionne y Daniel Bretón), fue resultado del trabajo hecho con la directora Angélica Rogel, así lo consideró Manuel Cruz Vivas.

“Todo es un gran acierto desde la adaptación, la cual hizo nuestra directora, porque no sólo fue cambiar el vocabulario de los personajes, sino colocar el contexto de la historia en un México actual. Cuando uno habla de comedia mexicana, nos vamos a lugares comunes con los personajes, pero lo que ella hizo fue no caer en clichés”.

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Morris Gilbert explicó que esta puesta en escena es una forma de saldar una cuenta pendiente con Tony Dalton, ya que habían pasado 15 años desde la última vez que trabajaron juntos en la obra El año próximo a la misma hora.

Hace un año, las posibilidades se abrieron y la adaptación a teatro del filme francés Amigos intocables (2011) les convenció.

“Hacer teatro es una bendición para un actor. Cuando estás frente al público es cuando te das cuenta de todo, porque cuando estás en el cine o la televisión es diferente, no hay conexión, es un poco más frío; aquí vas sintiendo todo y vas en el momento”, dijo Dalton.

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El productor explicó que la presencia de Tony en todas las funciones está garantizada, ya que el actor no tiene alternante, pero la permanencia de la obra en el Teatro Centenario Coyoacán, dependerá de la respuesta del público.

Otro de los aspectos a destacar de este montaje, es el trabajo que hizo el escenógrafo Aurelio Palomino, quien logró crear espacios que resolvieron bien la trama.

“Transportar algo que nació para el cine al teatro es difícil, porque en el primero tienes locaciones y aquí era crear esos espacios ante los ojos del espectador de una manera mágica”, señaló Gilbert.

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