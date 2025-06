Los miembros de una familia disfuncional que trabajan juntos en la firma de abogados de su padre para ayudar a otras igual de caóticas: ese es el meollo de "Family Law", serie que celebra el estreno de su cuarta temporada, recientemente lanzada. En ella, el actor Victor Garber interpreta a Harry Svensson, el patriarca de esta compleja familia.

“Fue un gran trabajo. Disfruté cada minuto. Leí el guion y dije: ‘Quiero este papel’. Y fueron cuatro de los mejores años que he tenido en televisión”, expresó Victor Garber en entrevista con EL UNIVERSAL. También relató brevemente cómo fue que decidió unirse a la serie, que se transmitirá a partir del 6 de agosto en exclusiva por Universal+.

¿Por qué las serie de "Family Law" es un éxito?

Transmitida por primera vez en otoño de 2021, "Family Law" ha cautivado a la audiencia gracias a sus casos cercanos al público y a sus tramas bien escritas, aspecto que Garber considera fundamental para el éxito de esta producción canadiense.

“Los escritores definitivamente son la clave. Siempre que hagas algo en el escenario o en televisión necesitas un buen guion. Suena obvio, pero mucha gente no lo entiende. Para mí, lo que define si acepto un proyecto o no es el guion. Si la escritura se siente viva, si hay algo con lo que me pueda identificar, entonces probablemente diga que sí”, afirmó el actor.

“Cuando tomo un guion, sé en un minuto si es algo que quiero hacer. Con Family Law fue una decisión obvia, y esa sensación se mantuvo durante cuatro temporadas. Tuve el privilegio de ser parte de ese conjunto. Ahora se acabó y me entristece decirle adiós, pero espero que surja algo nuevo”, añadió.

Victor Garber comparte créditos con Jewel Staite, Zach Smadu, Genelle Williams y Lauren Holly, quienes conforman el elenco principal y son parte esencial del éxito de la serie.

“Este programa está realmente bien escrito y por eso ha sido exitoso. Además, cuenta con grandes actores y actrices. Todos somos profesionales, fuimos bien seleccionados y creímos que éramos una familia. Y así lo hicimos. Fue un gran trabajo; amé cada minuto. Me encantó trabajar con ellos todos los días. Los extraño todos los días. Ojalá pudiéramos hacer más”, compartió con nostalgia.

¿De qué trata la serie de "Family Law"?

La serie sigue la historia de Abigail Bianchi (Staite), una abogada alcohólica en recuperación que comienza a trabajar con su padre —de quien está distanciada— y sus dos medios hermanos. Sin experiencia en derecho de familia, Abigail debe lidiar con los conflictos de sus clientes, al tiempo que enfrenta sus propios problemas familiares como parte de su libertad condicional. Todo mientras lucha por mantenerse sobria.

Esa es precisamente la premisa que Family Law ha explorado desde su inicio y que, según Garber, sigue evolucionando en esta cuarta temporada.

“Lo que se puede esperar de esta nueva temporada es que sea algo bueno. Es más de lo mismo, pero con evolución. Aprendes más de los personajes, ves cómo intentan reconciliarse… o no. Es el drama que existe en cualquier familia, y de eso va la cuarta temporada”, explicó para EL UNIVERSAL.

Finalmente, Garber reveló que actualmente no está involucrado en ningún otro proyecto, pero no descarta volver para una quinta temporada.

“En lo personal, no busco nada específico en este personaje, pero sí quiero seguir haciendo trabajos como este. Me gustaría hacer una temporada más de Family Law. En general, estoy buscando buenos papeles, aunque claro, todo depende del guion”, concluyó.