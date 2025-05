Se llama Damián García y quizá pocos lo conocen fuera del mundo de la cinefotografía, pero es el mexicano responsable de dar look visual a dos de las producciones de ciencia ficción más esperadas de los últimos años: las series Andor y Blade Runner 2099.

De la primera, trabajó en los últimos tres episodios de la nueva temporada, que estrenan mañana, y que son cruciales para que Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, conecte con un mundo rebelde que se ve en Rogue One: una historia de Star Wars.

De la segunda, ubicada 50 años después de los acontecimientos del filme Blade Runner 2049 y cuyo rodaje general aún no acaba, le tocaron dos capítulos de los que pronto comenzará la corrección de color.

“De alguna manera son parecidas (en el tenor del género), pero cada una tiene su propia forma de contarse, se parecen en que cada una tiene gente capaz y chida, de la que he aprendido mucho”, dice García.

El técnico, quien radica en Barcelona, es hijo del realizador Carlos García Agraz, inició su carrera como director de fotografía en 2006 con Más que nada en el mundo, a la que seguirían El infierno, Pastorela. Güeros y Ya no estoy aquí, cintas últimas por las que obtuvo el Ariel en su categoría.

García participó en la primera temporada de Andor, que le dio una nominación al Emmy en 2023. Desde la pandemia y por un tema familiar, se mudó a Europa.

Con cierre de oro

Para la nueva entrega Damián hizo mancuerna con el director connacional Alonso Ruizpalacios, así que a los últimos tres episodios prácticamente los comandó un triunvirato mexicano.

“Estuvo chido porque es donde cierra todo, muy épico, lo disfruté como niño. No se puede decir nada hasta que los vean, pero sí que cuando leí el guion dije: qué maravilla.

“Crecí con la trilogía original en cine, luego le perdí la pista hasta que me invitaron a Andor. Algo padre en particular es que sucede en el universo de Star Wars, pero puede pasar en cualquier otro sitio: una historia de espías, de rebelión, de lucha contra la tiranía y eso quería Tony (Gilroy, escritor) desde el principio, todos estábamos en eso”, comenta el cinefotógrafo.

Cada episodio requirió de cinco semanas para rodaje, pero contando la preparación necesaria, supuso medio año de concentración absoluta de García en locación. Muy poco de lo que se ve en pantalla son efectos visuales, pues cuenta que la producción optó por construir grandes sets para la historia.

“Todos coincidimos en que estaría increíble hacer todo lo más real posible. El pueblo es una ciudad tal cual, con tiendas y cosas adentro, departamentos, era como un parque temático.

“En la primera temporada el episodio 12 es el que me marcó, porque es durante el funeral de la mamá de Cassian. Todo lo hicimos con marcha fúnebre, la música ya estaba hecha y eso nos permitió dar una cadencia especial, está la gente desfilando, pero también hay batalla, todo tiene movimiento”, detalla Damián.

Lo que viene

De su paso por Andor, Damián logró dos amistades con las que ha seguido trabajando y que son también directores de sus próximos proyectos: el australino Ariel Kleiman, con el que acaba de rodar Blade Runner 2099, y Benjamin Caron (The Crown), del que espera la cinta Night always comes.

Blade Runner 2099 es la continuación de lo que inició Harrison Ford en 1982. Y Night always comes, protagonizada por Vanessa Kirby, es un drama y thriller.

“Yo ya acabé mi parte de Blade, aún se está filmando. Son proyectos grandes, pero todo es divertido”.