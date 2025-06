Después de protagonizar uno de los juicios más mediáticos de los últimos años, Johnny Depp y Amber Heard retoman sus carreras por caminos distintas pero con un objetivo común: regresar a la actuación.

Heard no ha aparecido en pantalla desde "Aquaman and the Lost Kingdom", donde tuvo una participación mínima. Su trayectoria, iniciada en 2004, se vio interrumpida por su conflicto legal con Depp, quien la demandó por difamación tras sus declaraciones públicas en 2018. En junio de 2022, la actriz perdió el caso y fue condenada a pagarle más de 10 millones de dólares.

Luego del juicio, Heard se mudó a Madrid, donde cría a su hija mayor, Oonagh Paige. Este año sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de sus mellizos, Agnes y Ocean, en el Día de las Madres.

Actualmente, con una vida más estable, la actriz prepara su debut en el teatro, un nuevo terreno artístico para ella.

Amber Heard se lanza al teatro con entusiasmo

En sus redes sociales, compartió una foto junto al dramaturgo Jeremy O. Harris, en un ensayo rodeada de otros actores. “En mi era teatral”, escribió, mostrando entusiasmo por esta nueva faceta.

Según Variety, Amber será parte del estreno mundial de Spirit of the People, obra escrita por Harris (Slave Play), que se presentará en el Williamstown Theatre Festival 2025. Aunque aún no hay fecha de estreno confirmada ni detalles sobre su personaje, compartirá escenario con Brandon Flynn ("13 Reasons Why") y Lío Mehiel ("Mutt"), bajo la dirección de Katina Medina Mora.

El festival se celebrará del 17 de julio al 3 de agosto en Massachusetts y es uno de los más importantes del circuito teatral estadounidense.

Por su parte, Johnny Depp también vuelve al trabajo. El actor se encuentra en España filmando "Day Drinker", su cuarto proyecto con Penélope Cruz.