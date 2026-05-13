El regreso de Amaia Montero a los escenarios con La Oreja de Van Gogh, casi 20 años después de abandonar la agrupación, provocó una oleada de reacciones en redes sociales tras el arranque de la gira “Tantas cosas que contar tour 2026” en el Bizkaia Arena de Bilbao.

La cantante reapareció junto a la banda interpretando algunos de sus temas más emblemáticos, como “20 de enero”, “Rosas” y “La playa”, en un concierto que emociona a miles de seguidores, pero que también generó críticas sobre su desempeño vocal.

Tras varios días alejada de redes sociales, comenzaron las especulaciones sobre una supuesta crisis emocional de la artista e incluso versiones que apuntan a una posible cancelación de la gira debido al impacto de los comentarios negativos.

Sin embargo, Amaia decidió romper el silencio y responder directamente a los rumores a través de un extenso mensaje publicado en Instagram, donde dejó claro que no piensa abandonar los conciertos con la agrupación.

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La intérprete explica que su ausencia pública no tiene relación con una crisis, sino con un plan personal para descansar después de las presentaciones en Bilbao.

“He desconectado y con mucho éxito”, escribe la cantante, quien relata que pasa los días posteriores al concierto descansando, viendo series y alejándose del teléfono móvil.

La sorpresa para la cantante llegó cuando un amigo cercano la llamó preocupado para preguntarle si abandonará la gira. Amaia aseguró que la pregunta le provocó una carcajada y respondió con un “rotundo NO”.

La cantante de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, durante su concierto, en el Bizkaia Arena BEC, a 9 de mayo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El grupo celebra su 30 aniversario iniciando su gira "Tantas cosas que contar" en su ciudad natal. H.Bilbao / Europa Press

¿Qué ha hecho Amaia Montero ante las críticas tras su regreso?

La artista reflexiona entonces sobre el impacto de las críticas y la importancia de proteger su bienestar emocional frente al “ruido” y las “mentiras” que circulan en redes sociales.

“Vivir salvaguardando tu propio bienestar, lejos de ser ingenuo, es lo más sano e inteligente que uno puede hacer”, afirma.

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Lejos de mostrarse derrotada, Amaia dejó claro que vive con ilusión esta nueva etapa con La Oreja de Van Gogh y recordó la conexión que sintió con el público durante el concierto en Bilbao, donde 30 mil personas acompañaron el esperado reencuentro.

“Estoy tan orgullosa de La Oreja de Van Gogh, tan emocionada de lo que viví en Bilbao con 30.000 personas dándolo todo, que no puedo estar más feliz”, expresó.

Pero la frase que marcó su mensaje es una reflexión sobre los momentos difíciles que enfrentó antes de regresar a los escenarios, cuando pasó por una crisis de salud mental que mantuvo preocupados a sus fans.

“Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible”.

Amaia confirmó además que continuará con la gira y anunció que se tomará unos días de descanso antes de reencontrarse con el público en Madrid.

“Madrid!!! No saben las ganas que tenemos de verlos!!!”, escribió la cantante, y cerró su mensaje con una declaración que resume su postura ante la polémica:

“El espectáculo siempre debe continuar”.

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