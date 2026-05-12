Después de varios meses de expectativa, preparación y emoción tras anunciar su esperado reencuentro con La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero volvió a pisar un escenario junto a la banda después de casi 20 años de haber iniciado su carrera como solista. El regreso ocurrió este sábado durante el arranque de la gira "Tantas cosas que contar tour 2026", en el Bizkaia Arena de Bilbao, sin embargo, la esperada gira podría estar en riesgo.

La cantante apareció en escena con un entallado mono rosa fucsia y protagonizó una noche cargada de nostalgia al interpretar algunos de los temas más emblemáticos del grupo, entre ellos "Rosas", "20 de enero" y "La playa".

Frente a miles de asistentes, Amaia también se sinceró sobre el difícil proceso personal que atravesó en los últimos años, confesó que llegó a sentirse en “el mismísimo infierno” y que incluso pensó que jamás volvería a cantar ante el público.

Sin embargo, el esperado regreso no estuvo exento de polémica. En redes sociales comenzaron a circular numerosas críticas relacionadas con su desempeño vocal durante el concierto, señalando que en varios momentos predominaban los coros de la banda y la voz del público por encima de la de la intérprete.

La propia Amaia reconoció sobre el escenario que una de las canciones no salió como esperaba, y admitió con humor y honestidad: “lo hago fatal, soy consciente”.

De acuerdo con información revelada por el periodista Álex Álvarez en el programa "El tiempo justo", la reacción negativa habría afectado profundamente a la cantante. Personas cercanas a la artista aseguran que Amaia no esperaba recibir comentarios tan severos tras una noche tan significativa para ella y que actualmente estaría “devastada” por la situación.

No sé ni cómo definir esto de Amaia 🙄😅 pic.twitter.com/j0IhFbPJe6 — Alba Medina (@albammmedina) May 9, 2026

Incluso, según el reporte, habría comenzado a cuestionarse si podrá continuar con el resto de la gira si el nivel de críticas se mantiene.

El entorno de la intérprete considera que muchos de los mensajes difundidos en plataformas digitales han sido especialmente crueles y destructivos, y aseguran que la cantante está al tanto de prácticamente todo lo que se comenta sobre ella, algo que habría reabierto heridas emocionales de etapas anteriores particularmente complicadas en su vida.

¿Qué pasa con la salud mental de Amaia Montero?

En los últimos años, Amaia Montero ha hablado públicamente de los problemas de salud mental que ha enfrentado, especialmente relacionados con cuadros de ansiedad, depresión y un fuerte desgaste emocional derivado de la presión mediática y profesional.

Su estado preocupó especialmente en 2022, cuando compartió una fotografía en redes sociales que generó alarma entre sus seguidores por su aspecto físico y el mensaje que la acompañaba. Poco después, trascendió que había recibido atención especializada y apoyo psicológico.

La cantante ha reconocido que atravesó momentos de profunda vulnerabilidad emocional en los que perdió la motivación y la confianza en sí misma. Por ello, su regreso a los escenarios representaba no solo una reunión musical con La Oreja de Van Gogh, sino también un reto personal y emocional tras años marcados por la lucha interna y el proceso de recuperación.

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