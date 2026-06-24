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Aline Hernández respaldó públicamente a Antonia Andrade, hija de Sergio Andrade, al compartir las fotografías del exproductor que la joven difundió en redes sociales para exigirle que se entregue a la justicia.
La conductora retomó las imágenes en su cuenta oficial de Instagram y pidió ayuda a sus seguidores para que las difundan.
“Disculpen las molestias que estas imágenes le ocasionan, pero este pdf y abusador así luce hoy, compartan y difundan para dar con él”, escribió.
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En las imágenes, tomadas recientemente, se puede ver a Andrade con dos looks diferentes. En uno aparece con el cabello corto, completamente gris y un pequeño bigote; mientras que en la otra se le puede ver con una larga barba y el pelo despeinado.
El nuevo look de Andrade comenzó a circular en las plataformas varias horas antes de la publicación de Aline; y es que, su hija Antonia decidió filtrarlo con la intención de presionarlo y que enfrente las acusaciones que aún pesan en su contra.
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Además, la joven se deslindó públicamente del apellido de su padre, le reiteró su nulo deseo de mantener comunicación con él y hasta aseguró haber recibido amenazas de su parte.
¿De qué se le acusa actualmente a Sergio Andrade?
En marzo de 2026, la justicia argentina reabrió una investigación contra Andrade por los delitos de trata de personas, esclavitud y explotación infantil. La denunciante fue Liliana Regueiro, quien formara parte del llamado clan Trevi-Andrade en los 90.
Además, tiene cuentas pendientes con las autoridades estadounidenses. En el condado de Los Ángeles existen varias demandas por cargos de abuso infantil, corrupción de menores y facilitación de agresores.
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Incluso, Gloria Trevi lo contrademandó en California, acusándolo de haberla sometido a un control absoluto y abuso sádico durante su juventud.
Hasta ahora es poco lo que se sabe sobre la situación legal de Andrade y es que, el hecho de que nadie conozca su paradero, ha complicado las notificaciones por parte de las autoridades.
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