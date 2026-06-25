Monterrey se prepara para recibir uno de los encuentros decisivos del inicio de la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Corea del Sur y Sudáfrica chocarán esta noche en el Estadio Monterrey con la clasificación a los dieciseisavos de final como principal objetivo.

La escuadra surcoreana llega a este compromiso ubicada en la segunda posición del sector con tres unidades. Esa situación le permite depender de sí misma para avanzar a la siguiente ronda. Un empate bastará para asegurar su presencia en la fase de eliminación directa, mientras que un triunfo confirmará su pase.

MINUTO A MINUTO DEL SUDÁFRICA VS COREA DEL SUR

Universal Deportes 08:23 PM MINUTO 62-¡Gooooooool! Sudáfrica se pone adelante en el marcador

Universal Deportes 08:07 PM ¡Comienza la segunda parte!

Universal Deportes 07:49 PM ¡Finaliza el primer tiempo! Sudáfrica y Corea del Sur se van al descanso sin goles

Universal Deportes 07:30 PM ¡Media hora de juego! Llegamos al minuto 30 y Sudáfrica se quedó cerca de abrir el marcador

Universal Deportes 07:01 PM ¡Arranca el primer tiempo! Ya rueda el balón en el estadio Monterrey

Universal Deportes 06:51 PM ¡Se entonan los himnos nacionales!

Universal Deportes 06:10 PM ¡Se acerca el inicio del juego! Sudáfrica y Corea del Sur ya anunciaron a sus futbolistas que arrancarán el juego

Pese a esa ventaja, Corea del Sur busca dejar atrás la derrota sufrida ante México en la jornada anterior. El entrenador Hong Myung-bo señaló que el equipo analizó cuidadosamente ese encuentro y confía en la capacidad de reacción de sus futbolistas.

Sudáfrica afronta un panorama mucho más complicado. Con apenas un punto en el torneo, el conjunto dirigido por Hugo Broos requiere una victoria para conservar opciones de avanzar y alcanzar una clasificación histórica.

El estratega belga reconoció la dificultad del desafío, aunque mantiene la confianza en su grupo.