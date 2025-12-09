Más Información

“Mis reservas de esperanza han llegado a su fin”: Krasznahorkai habla de ángeles, guerra y dignidad humana

Investigadores ven crisis profunda en el INAH

México y Chile firman un acuerdo para trabajar en Inteligencia Artificial

“La situación del mundo sin duda es preocupante”: Amin Maalouf

“La leyenda de Rudel”, de Ricardo Castro, una historia de amor que respira en nuestro tiempo

Cierra FIL Guadalajara con alza en visitas e ingresos

Para, el momento que atraviesan ella y su no es un distanciamiento, pues aclaró que se comunican constantemente y, que de hecho, hablaron luego del video que publicó, en el que la joven afirmaba lo contrario. Sin embargo, "la Güerita consentida" cuenta que, entre sus planes, está pasar la Navidad con sus tres hijos.

La cantate fue captada en el aeropuerto, después del concierto que ofreció en Morelia, Michoacán, en el que pidió al público que detuviera el odio, en redes sociales, hacía su hija, después de que dijera que estaba harta de tener que lidiar con los problemas de su familia, entre ellos, los de su madre y su nueva relación con Cibad Hernández.

"Me he partido el lomo por mis hijos, ustedes me conocen y me conocen desde jovencita, trabajando, les pido con todo mi cariño, con todo el respeto que me merecen todos ustedes, que me ayuden con esa parte con mi hija porque, si son mamás, me van a entender", expresó.

Frente a los medios, que aguardaban en el aeropuerto, se mostró más hermética que con sus fans y se reservó de contestar algunas preguntas, como la que le hizo un reportero, quien la cuestionó sobre qué opinión tenía de que Pati Chapoy hubiese "regañado" a Melenie en televisión nacional, afirmando que no tenía gratitud por todo lo que su madre ha hecho por ella.

Lo que sí reconoció fue que la situación actual le duele, mismo motivo por el que ha preferido callar, para no causar más polémicas que puedan afectar a su hija, con la que confirmó que ya ha habló, tras el video que publicó.

Y, aunque Melanie considera que las diferencias que enfrentan sí las han separado, para la cantante esto que viven no es una distancia, como lo hizo saber a la prensa:

"Una mamá siente una distancia de sus hijos cuando realmente no hay una comunicación, no se hablan o no se ven por un período de tiempo, y yo no me siento así con mi hija, si no, no hubiéramos hablado hace unos días".

Villarreal expresó que, en el intento por comprender a su hija, desde que tomó la decisión de independizarse y vivir con su actual pareja, lo que ha hecho es respetar el deseo de Melenie y darle su tiempos.

"Ella está viviendo una nueva etapa de su vida, que yo he respetado y le he dado a su espacio".

Además, recurrió al uso de la tercera persona para sugerir la situación que podría tener molesta a su primogénita.

"La mamá que ha sido la que educa, la que los cría, la que los cuida, la que los alimenta, la que provee todo, pues nos duele cuando ya se van, porque estamos acostumbrados a tenerlos ahí, verlos ahí, esa es la preocupación de la mamá, a lo mejor, a veces, los hijos sienten como ´espérate, yo tengo tiempo para mis cosas´, así soy, como muchas mamás", dijo.

Y confirmó que, durante las fiestas decembrinas, lo pasará en familia, en compañía tanto de Melenie, como de sus hijos menores, Cruz Ángelo y Félix Estefano.

"Voy a ver a mis hijos en Navidad, claró que sí, y en fin de año".

Su novio, Cibad Hernández, era quien la acompañaba; él no estuvo exento de ser cuestionado sobre la hija de Alicia, la que afirmó que casi no conoce, pues sólo la ha tratado una vez.

