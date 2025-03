De esas mujer que a mediados de febrero hizo con la mano la señal de ser alguien violentado, no queda nada.Alicia Villarreal, en su concierto de esta noche en el Auditorio Nacional, demostró no sólo saber que tiene el apoyo del público, sino que lanzó algunas pullas a favor del empoderamiento femenino.“Hoy me amo mucho, hoy estoy primero que nada, no podemos sufrir por los errores de los demás”, dijo en algún momento de su presentación.

“Tardé mucho para darme cuenta que yo no es que me merezca a alguien mejor, sino que quiero ser mejor y soy mejor en muchos aspectos de mi vida hoy en dia”, comentó en otro.Era importante el manifiesto, justo a poco más de un mes de que luego de hacer la señal en un concierto de Michoacán, denunciara por violencia familiar a su pareja Cruz Martínez ante la Fiscalía Especializada en Feminicidio y Delitos Cometidos Contra las Mujeres de Nuevo León.“Así somos nosotros las mujeres enamoradas,, apasionadas y luego cuando (los hombres) se van ¿qué hacemos nosotras?, ¿lloramos?, ¿sufrimos?, ¿la pasamos mal?. Nos damos cuenta que somos capaces, trabajadoras”, expresó casi al inicio tras interpretar “La yegua”.

"Nosotras somos como Dios porque perdonamos los pecados, mas nos las pendejadas", agregó.Fue una noche especial también porque justo se cumplió un mes del fallecimiento de su padre. Y estar sobre el escenario era honrarlo.Es Alicia la reina de la noche. La que se sienta en un trono parte de la escenografía para cantar "La piedra" y quien una, dos, varias veces, hace su característico movimiento de brazos a los que mueve como serpientes cruzándose.

La que viaja al pasado, justo a la década de los 90s, cuando debutó con el grupo Límite, de la que extrajo un popurrí que incluyó "Ya no insistas" y "Alma rebelde".Y la que tiene las tablas suficientes para envolver al público en su ritmo: si alguien le grita que la ama, ella responde que el sentimiento es mutuo; si da sorbos a una "aguita" especial, explica que no toma, pero la cosa esa está muy sabrosa y será la culpable de que camine raro después.Es la noche en que la gente grita cuando oye "Maldita billetera", que habría cantado Alicia con su amiga Paquita la del Barrio (como estaba planeado) y que baila con "Yo sin tu amor" y "El príncipe".

Pero también es la gente que corea con Bobby Pulido, el invitado especial, los versos de "Pasión" o que se para de su butaca para "Hasta mañana".Majo Aguilar será la sorpresa de la noche. A dúo y sin ensayo de por medio según la propia Alicia, cantarán "El tiempo pasa" y después la autollamada "Güerita consentida" dejará a la prima de Ángela cantar a capela "Paloma negra"."Hay que apoyar a los jóvenes talentosos", subrayó Alicia."Ojo por ojo", "Te aprovechas", "Si una vez" y "Ay papacito" integraron la lista de más de 30 canciones del repertorio final que duró tres horas.

pjm