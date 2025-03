A menos de una hora de la CDMX se encuentra La Marquesa, uno de los espacios naturales más frecuentados por los capitalinos para conectar con la naturaleza y pasar fines de semana en medio del bosque.

En los próximos días, este destino hará un viaje en el tiempo para convertirse en la sede del Festival Medieval, un evento apto para toda la familia.

Tendrá distintas áreas temáticas, espectáculos, un extenso mercadillo con souvenirs y alimentos, música y muchas experiencias que te transportarán hasta la Edad Media.

¿Qué habrá en el Festival Medieval en La Marquesa?

El Festival Medieval en La Marquesa estará dividido en 7 zonas temáticas llamadas ‘reinos’: el franco, árabe, inglés, español, alemán, nórdico y escocés. Cada uno contará con sus propias carpas personalizadas, stands con venta de artículos y alimentos y shows.

Foto: Facebook “Festival Medieval la Marquesa”

Algunas de las actividades más destacadas son: desfiles de personajes de los 7 reinos, justas a caballo y exhibiciones de batallas de caballeros, conciertos de música folk medieval, demostración de cetrería, danzas de época, performance de orcos y hadas, pasarela de doncellas, tiro con arco, pláticas históricas sobre armas de la Edad Media, recorridos nocturnos con antorchas, bodas e incluso áreas de juegos para adultos y niños.

Lee también: Spring Celebration: el festival de Six Flags México por sus 25 años

Además, encontrarás un enorme mercadillo con más de 200 stands, en los que podrás disfrutar de bebidas artesanales (como cerveza e hidromiel), alimentos y comprar algunos artículos temáticos.

Prepara tu cámara, pues en el festival se instalarán photo opportunities con personajes como caballeros, brujas, reyes e incluso algunos seres mitológicos, así como la réplica de un drakkar, un barco vikingo.

Foto: Facebook “Festival Medieval la Marquesa”

Si no te quieres perder ni un detalle de ambos días del festival, se habilitará una zona para acampar, aunque es indispensable llevar todo el equipo.

¿Dónde será el Festival Medieval?

En el Valle del Silencio, un amplio espacio al aire libre rodeado de espesos bosques de coníferas en el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla (conocido como La Marquesa), justo en los límites del Estado de México con la CDMX.

Desde el centro de la CDMX son aproximadamente 40 minutos en auto, dependiendo del tráfico.

Foto: Facebook “Festival Medieval la Marquesa”

Recomendaciones para ir al Festival Medieval en La Marquesa

Para vivir una mejor experiencia en el Festival Medieval en La Marquesa, te aconsejamos lo siguiente:

Lleva suficiente efectivo para comprar alimentos y artículos en los stands expositores.

Durante el día se espera un ambiente cálido, aunque por la noche la temperatura puede descender. Procura vestir ropa adecuada para ambos casos.

Se pueden hacer fogatas en la zona de camping, aunque deben ser controladas y vigiladas en todo momento.

Aunque no es obligatorio, se invita a acudir con un disfraz alusivo al evento.

¿Cuánto cuesta entrar al Festival Medieval en La Marquesa?

El boleto para un día del Festival Medieval en La Marquesa tiene un costo de $400 pesos por persona e incluye acceso a todas las zonas temáticas y actividades.

Foto: Facebook “Festival Medieval la Marquesa”

Para quienes deseen acampar, el precio es de $850 pesos por persona. Tu pago incluye acceso al festival, a la zona de camping, sanitarios y vigilancia las 24 horas del día.

Si no tienes auto propio, habrá servicio de transporte los días del evento con salidas a las 8:30 a.m., 10:30 a.m. y 12:30 p.m. desde la Torre Inmobiliaria Chapultepec (entre el Auditorio Nacional y el Museo Nacional de Antropología). El costo es de $130 por persona el viaje sencillo y $350 pesos por persona el viaje redondo.

Lee también: Cuánto cuesta la entrada a Jardines de México en 2025

¿Cuándo es el Festival Medieval en La Marquesa?

Apunta las fechas: el Festival Medieval en La Marquesa será el próximo sábado 5 y domingo 6 de abril.

Foto: Facebook “Festival Medieval la Marquesa”

Las actividades darán inicio a las 11:00 a.m. y finalizarán aproximadamente a las 8:00 p.m.

Más información en la página web: mundomedievalmexico.mx o al Whatsapp: (55) 6540 7883.

Boletos disponibles en la página de Boletia; para el servicio de transporte llama al número (55) 3394 0853.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters