Con una fuerte declaración, “Vamos a ver qué hacemos con este chino de mier...”, la ex Miss Universo Alicia Machado (1996) salió en defensa de Fátima Bosch, la modelo que este año representa a México en el certamen de belleza y que denunció haber sido agredida verbalmente por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, el país anfitrión.

Fátima Bosch. representante de México en Miss Universe 2025. Fotos: X

Machado, quien también ha hablado anteriormente sobre los malos tratos que sufrió durante su carrera, realizó una transmisión en vivo en redes sociales donde expresó su inconformidad con la forma en que se ha manejado el certamen a lo largo de los años: “Sigue siendo el mismo problema”, dijo.

La ex reina de belleza no pudo contener las lágrimas y criticó la elección de países sede de Miss Universo, acusándolos de no garantizar los derechos de las mujeres: “No entiendo por qué chingada madre se van para allá a hacer el concurso internacional, un concurso americano de mujeres que estamos en otra era y en otro momento”, manifestó, cuestionando la decisión de organizar el certamen en países que no promueven la igualdad de género.

Además, Machado mencionó que muchas de las participantes del certamen provienen de países con grandes desigualdades de género. “Más que todas las que vienen de estos países musulmanes, de estos países donde la mujer no vale nada y donde estamos a años luz de siquiera tener el 10% de igualdad y de derechos que tenemos nosotras las americanas”, explicó.

Añadió que Miss Universo no debe permitir que personalidades como Nawat Itsaragrisil mantengan contacto con las concursantes. “¿Este cabeza de huevo quién se cree que es? Este pinche patán de mierd... misógino”, dijo contundente.

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia. Fotos: X

Finalmente, la ex Miss Universo pidió que "sacaran" a Itsaragrisil de la organización y recordó que el verdadero objetivo del certamen debe ser pelear por los derechos y la igualdad de género en el mundo más allá de la belleza.

El pasado de Alicia Machado en Miss Universo

La historia de Alicia Machado no solo está marcada por su coronación como Miss Universo, sino también por las duras críticas a su físico y el acoso que sufrió a nivel internacional, lo cual tuvo repercusiones en su salud y carrera. En particular, Machado ha señalado a Donald Trump, quien en ese entonces era dueño de la organización.

La venezolana ha afirmado que Trump la llamó “Miss Piggy” y, en el programa de radio de Howard Stern, se refirió a ella como una “máquina de comer”. Estos comentarios afectaron profundamente la autoestima de Machado, quien se sintió públicamente avergonzada y criticada.