Alex Lora es reconocido por múltiples hechos y, uno de ellos, es sin duda, por su devoción a la Virgen de Guadalupe, la cual proviene de sus años de formación pues, si bien, su madre le inculcó la religión, fue mientras cursaba la secundaria que afianzó toda su fe, considerando la posibilidad de convertirse en sacerdote.

Mañana, 12 de diciembre, miles de mexicanos celebran el día de "la Morenita del Tepeyac" y Alex Lora no es la excepción.

El líder del Tri nunca ha tenido empacho en demostrar que es un fiel guadalupano, en cambio, siempre hay una imagen de la virgen que lo acompaña, ya sea estampada en su ropa, en sus guitarras o en el gran altar que instaló en su casa.

Esta devoción, naciente de las enseñanzas de su madre, doña Eloísa Serna, creció cuando Alex llegó a la adolescencia y fue inscrito en el Instituto Fray Juan Zumárraga, un colegio religioso.

En esa época, Lora, que también comenzaba a sentirse atraído por la música y la ejecución de la guitarra, llegó a pensar a dedicarse al sacerdocio, pero su vida daría un giro insospechado.

"Era acólito, es más..., hubo una época, porque estuvo con los seminaristas y esa onda, como que iba para seminarista, sí.... cantábamos canciones religiosas, yo los acompañaba con la lira y todo y sí..., hubo en momento en que dije ´estaría pueda onda ser padrecito´".

Para el cantate, tener presente a la Virgen es escencial en cada uno de sus días:

"Siempre me encomiendo a ella, pa´ no regarla, tanto... por ejemplo, ahorita, antes de cotorrear, le recé a la Virgencita pa´ que me ayudara a no regarla tanto", dijo en la entrevista que concedió a "Historias Engarzadas".

En 1997, el músico le compuso el tema "Virgen morena", parte de su álbum "Cuando tú no estás".

En febrero de este año, el músico dio su opinión acerca de que la cantante Danna que, para un video musical, usó ropa interior estampada con un dije de la Virgen de Guadalupe, acción que para el músico no fue más que una falta de respeto.

"A la Virgencita, antes que nada, h

ay que respetarla porque es la identidad de nuestra raza, tenemos que respetarla, hay que respetarla y hay que venerarla porque ella es quien nos ilumina, ella es quien me ha dado salud para cantarle a la raza durante 56 años y la inspiración de inventar las canciones que he inventado".

