Más Información

53° Festival Internacional Cervantino: Rinden homenaje a John Zorn desde la Alhóndiga de Granaditas

53° Festival Internacional Cervantino: Rinden homenaje a John Zorn desde la Alhóndiga de Granaditas

El final de "La casa de los famosos 3" y el triunfo de México sobre Chile, en los memes de la semana

El final de "La casa de los famosos 3" y el triunfo de México sobre Chile, en los memes de la semana

¿Y un día "sin raza"?

¿Y un día "sin raza"?

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

"Manipular por motivos racistas es un mecanismo de proyectos políticos": Francisco Bethencourt

El indigenismo. Desmitificando ando

El indigenismo. Desmitificando ando

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

László Krasznahorkai: lirismo de ruina

El concierto que ofrecía esta noche en el Auditorio Nacional se vio interrumpido por un incidente que alarmó a los asistentes: una de las pantallas laterales del escenario comenzó a desplomarse minutos después de iniciado el show.

El grupo había arrancado su presentación pasadas las 19:00 horas, con el tema “Perro callejero”, cuando el público notó que la pantalla del lado derecho empezó a ceder.

Entre sorpresa y preocupación, los músicos fueron retirados del escenario de inmediato,mientras el equipo técnico intentaba controlar la situación.

Lee también

Fiel a su estilo, Alex Lora tomó el accidente con humor y dijo al micrófono: “Nunca pasan estas mamadas… más que cuando toca El Tri”.

Sin embargo, la audiencia no lo tomó con tanta ligereza. El abucheo fue inmediato, acompañado de rechiflas dirigidas a la producción. Las primeras tres filas del Auditorio Nacional fueron desalojadas como medida de precaución, mientras personal técnico trabajaba en la reparación del equipo.

Elementos de la Cruz Roja llegaron rápidamente para supervisar la zona y atender cualquier posible emergencia. Mientras tanto, los asistentes observaban cómo, con ayuda de una polea, se intentaba colocar nuevamente la estructura.

El colapso de una pantalla generó alarmas entre los asistentes. Foto: Marlem Suárez/ EL UNIVERSAL.
El colapso de una pantalla generó alarmas entre los asistentes. Foto: Marlem Suárez/ EL UNIVERSAL.

Entre gritos de “¡Sí se puede!”, el público alentaba a los trabajadores que buscaban restablecer la seguridad del escenario.

Finalmente, los organizadores anunciaron que el espectáculo se reanudaría en 20 minutos, lo que generó nuevos abucheos entre los fans impacientes por continuar la celebración.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jennifer Lopez exige a Ben Affleck que la ayude a ganar un Oscar tras su separación: “Me lo debes”. Foto: (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Jennifer Lopez exige a Ben Affleck que la ayude a ganar un Oscar tras su separación: “Me lo debes”

Lupillo Rivera reacciona y lanza indirecta a Belinda tras denuncia: “esos que andan hablando son los mismos que me pidieron prestado”. Foto: EFE / Tomada de Facebook Lupillo Rivera

Lupillo Rivera reacciona y lanza indirecta a Belinda tras denuncia: “esos que andan hablando son los mismos que me pidieron prestado”

“¿Quién es Ángela Aguilar” Marco Antonio Regil desmiente entrevista y señala que no tiene interés en ella. Foto: Tomada de TikTok @marcoantonioregil / AFP

“¿Quién es Ángela Aguilar?”: Marco Antonio Regil desmiente entrevista con Ángela Aguilar; le cancelan la "funa" en redes

¿Quién era Fede Dorcaz? El cantante argentino asesinado en CDMX y novio de la influencer Mariana Ávila. Foto: Tomada de Instagram @fededorcaz

¿Quién era Fede Dorcaz? El cantante argentino asesinado en CDMX y novio de la influencer Mariana Ávila

Dua Lipa. Foto: AFP

Dua Lipa irradia belleza con minivestido de lentejuelas y transparencias en Instagram