El concierto que El Tri ofrecía esta noche en el Auditorio Nacional se vio interrumpido por un incidente que alarmó a los asistentes: una de las pantallas laterales del escenario comenzó a desplomarse minutos después de iniciado el show.

El grupo había arrancado su presentación pasadas las 19:00 horas, con el tema “Perro callejero”, cuando el público notó que la pantalla del lado derecho empezó a ceder.

Entre sorpresa y preocupación, los músicos fueron retirados del escenario de inmediato,mientras el equipo técnico intentaba controlar la situación.

Detienen concierto sinfónico de El Tri en el Auditorio Nacional tras la caída de una de las pantallas. La agrupación apenas había interpretado una canción.

Video: Marlem Suárez/ EL UNIVERSAL pic.twitter.com/Uyb7nkZ0At — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) October 13, 2025

Fiel a su estilo, Alex Lora tomó el accidente con humor y dijo al micrófono: “Nunca pasan estas mamadas… más que cuando toca El Tri”.

Sin embargo, la audiencia no lo tomó con tanta ligereza. El abucheo fue inmediato, acompañado de rechiflas dirigidas a la producción. Las primeras tres filas del Auditorio Nacional fueron desalojadas como medida de precaución, mientras personal técnico trabajaba en la reparación del equipo.

Elementos de la Cruz Roja llegaron rápidamente para supervisar la zona y atender cualquier posible emergencia. Mientras tanto, los asistentes observaban cómo, con ayuda de una polea, se intentaba colocar nuevamente la estructura.

El colapso de una pantalla generó alarmas entre los asistentes. Foto: Marlem Suárez/ EL UNIVERSAL.

Entre gritos de “¡Sí se puede!”, el público alentaba a los trabajadores que buscaban restablecer la seguridad del escenario.

Finalmente, los organizadores anunciaron que el espectáculo se reanudaría en 20 minutos, lo que generó nuevos abucheos entre los fans impacientes por continuar la celebración.

