En 2024, la producción de libros en México cayó 4.1% y las ventas disminuyeron 2.6%

Dante Alighieri, bajo la mirada de Matos Moctezuma, Segovia, Hurtado y Lara

Ernest Urtasun reivindica el "diálogo, perdón y fraternidad" al inaugurar exposición de culturas originarias de México en Madrid

Netflix alista la adaptación de grandes éxitos literarios

Persecución política desde el poder, ahora contra ciudadanos

Leonardo Padura: "El miedo terrible a la vida es el más doloroso"

siente una gran devoción por su , a la que siempre fue muy cercano, sin importar la desaprobación de doña Eloísa Serna, cuando -de adolescente- el músico le dijo que quería entregar su vida al ; pasaron años, décadas, antes de que su progenitora fuera a uno de sus conciertos del.

Pese a haber nacido en Puebla, desde los dos años, edad en la que su padre, Alejandro Lora Cruz, y su madre, Eloísa Serna, se divorciaron, el rockero se mudó a la CDMX con su mamá.

Alex Lora, hijo de Eloísa Serna y Alejandro Lora Cruz. Foto: YouTube
Alex Lora, hijo de Eloísa Serna y Alejandro Lora Cruz. Foto: YouTube

Su padre, integrante del Escuadrón 201 y jefe de la policía estatal de Puebla, lo veía con muy poca frecuencia, por lo que se hizo muy allegado a su madre que, al enterarse que Alex quería convertirse en músico, "dio el grito en el cielo" , como se dice coloquialmente.

"Mi jefa le dijo a mi jefe ´¿sabes qué?, que este ya no quiere estudiar, no´más se la pasa en la guitarrita´", dijo Lora en "Historias Enrgazadas".

A su vez, la señora Eloísa (QEPD), dijo en una entrevista, hace años, que lamentó cuando su hijo tomó la decisión de dejar sus estudios para probar suerte como rockanrollero.

"Era época de exámenes y (Alex) decía ´ahora no voy a presentar exámenes porque me tengo que ir a tocar a Acapulco y yo lloré, lloré muchísmo", dijo la madre del rockero.

Esa situación parecería inverosímil, luego de que, a lo largo de toda su trayectoria con el Tri, Alex hiciera famosa la frase "mamá, pon la grabadora porque porque está saliendo el Tri", aún cuando tuvieron que pasar varios años antes de que su progenitora cediera, como contó Lora a "Venga la alegría".

Su madre no sólo desaprobaba su oficio, sino que se sentía avergonzada de que su hijo no se hubiera convertido en un profesionista, como otros jóvenes de la familia.

"Siempre le dio pena que su hijito fuera rockanrollero, imagínate todos los primos, los hijos de sus hermanas, puro abogado, puro profesionista", contó al matutino.

Por ello, cuando doña Eloísa era cuestionada sobre a qué se dedicaba su hijo, prefería no entrar en ningún detalle.

"Oye, y (le preguntaban) ´¿Alito qué hace?´, (ella contestaba) ´no, pues el wey trabaja´, (e insitían) ' pero, ¿en qué trabaja?´, (ella reiteraba) ´trabaja´", recordó, entre risas.

Sin embargo, esto cambió cuando, Alex y el Tri se presentaron en el Palacio de los Deportes, por su 25° aniversario, la madre del músico se presentó en el concierto, al primero que asistía y quedó anonadada de ver todo el público que seguía al grupo fundado por su hijo, experimentando un indescriptible orgullo.

"Fue al Palacio de los Deportes, a la tocada, y vio a toda la raza recordándomela a ella, muy cariñosamente, vio que su hijo sí era un rockandrollero y, a partir de ese momento, se convirtió en la fan número uno del Tri", dijo Alex.

Alex Lora y su mamá, Eloísa Serna, fallecida hace 13 años. Foto: Especial
Alex Lora y su mamá, Eloísa Serna, fallecida hace 13 años. Foto: Especial

Entre lágrimas -y a 13 años del deceso de doña Eloísa-, Alex agradeció la vida de su madre pues, por ella, él tuvo la oportunidad de nacer y dedicarse a la música, su gran pasión, así como mostró gratitud por todas las lecciones que le dio durante los 61 años que tuvo la oportunidad de estar cerca de ella, antes de su trascender.

"A la memoria de mi jefa, y hasta al cielo por ella; si ella no me hubiera dado la vida, no estaríamos aquí, (me decía) ´trabaja, trabaja porque él que no trabaja, se lo lleva la fregada´".

