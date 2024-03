Alessandra Rosaldo se confiesa ante Aislinn Derbez y habla de la crisis que sufrió

Ante el ojo público la familia Derbez suele tener una imagen donde todo parece ir bien entre ellos, pese a sus diferencias, pero Alessandra Rosaldo dejó en claro que no todo es de color de rosa y que al menos en su matrimonio con Eugenio Derbez, ha pasado por momentos complicados donde pensó en abandonar todo.

Durante una entrevista para el podcast de Aislinn Derbez, "La Magia del Caos", la cantante se sinceró con su hijastra y compartió el momento en que pensó en dejar a su padre por lo infeliz que se sentía en la relación.

Alessandra explicó, que el problema comenzó casi desde el momento en que inició su relación con el comediante hace 18 años, porque ella empezó a hacer a un lado sus propios intereses con el fin de cumplir con lo que pensaba se esperaba de ella, ser la pareja perfecta para Eugenio.

"Por primera vez conocí a un hombre mucho más exitoso que yo y a otro nivel, me enamoré de él como no me había enamorado de nadie. Sentí que me tocaba a mí ser la que sacrificara todo, la que estuviera ahí al cien, sin importar qué. Que me tocaba ser lo que en mi cabeza era ser la esposa ideal, la novia ideal, la mujer ideal, la que estuviera a su lado en todo momento. Me desdibujé por completo cuando conocí a tu papá, porque creí que era lo que me tocaba hacer en ese momento”, dijo Rosaldo.

La voz de "Sentidos Opuestos" recordó que comenzó a rechazar trabajos, porque no quería estar lejos del creador de la "Familia P.Luche", quería estar siempre disponible por si necesitaban viajar o simplemente acompañarlo, por lo que su trabajo como actriz y cantante terminó en el olvido.

Pero esa no fue la única complicación, porque aunque ya vivían juntos Alssandra no sentía que ocupara un lugar importante en la vida de Derbez, ya que en ese momento Aislinn estaba con ellos y era ella quien tenía el rol de "señora de la casa", algo que incomodaba a la cantante.

"Gracias a la terapia me di cuenta que no podía seguir bajo el mismo techo con tu papá como estábamos viviendo. Tú vivías con nosotros en ese momento, debes de recordar lo difícil que fue, fue una etapa muy complicada para los tres, pero para mí estando en medio de ustedes dos, fue doloroso, fue muy fuerte”.

Entonces decidió mudarse sin que él hiciera nada por detenerla, algo que le dolió mucho, el problema fue que lo hizo sin terminar su relación con Eugenio y siguieron viéndose como novios, por lo cual no sintió que hubiera un cambio real en su dinámica como pareja, así que ella dio el siguiente paso.

"Le dije con todo el dolor de mi corazón, 'ya no puedo más, me está haciendo más daño, te tengo que dejar ir, pero me duele más estar contigo sin poder estar como a mí me gustaría estar que dejarte ir’".

Aunque ya sabemos que todo terminó en boda y con la llegada de su única hija en común, Aitana, Rosaldo explicó que fue necesario que todos tomaran terapia para entender cómo debían funcionar como familia y pareja, si querían seguir adelante con la relación, con la cual lleva ya 14 años de matrimonio.

