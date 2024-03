Durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, que se realizaba de manera pacífica, algunas de las participantes fueron perseguidas y detenidas por parte del grupo de elementos antimotines de la policía preventiva.

Los elementos de seguridad utilizaron agresiones físicas y gas lacrimógeno para detener ilegalmente a las manifestantes, estos hechos se repitieron en varios estados del país el viernes 8 de marzo del año en curso.

Antes esta situación, colectivas feministas enviaron una carta para pedir el apoyo y respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres para que las actuaciones ilegales no queden impunes y los responsables sean sancionados.

Foto: Diana Valdez / EL UNIVERSAL

Veeduría internacional por maltratos de gobernantes durante marcha del 8M

Las colectivas feministas We R Women on fire, Resistencia Radical Zacatecas, Brujas del mar y No es una, son todas representadas por Alessandra Rojo de la Vega, en donde exigen veeduría internacional ante la sede de la ONU-Mujeres.

La fundadora del colectivo No Somos Una, Somos Todas, Alessandra Rojo de la Vega, realizó la entrega de una carta dirigida a la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahousante en Nueva York, en la que denuncia la violencia durante la marcha del 8M.

En la carta mencionan la reacción violenta por parte de las autoridades contra las manifestantes, a quienes reprimieron con armas químicas, golpearlas, asediarlas y encarcelarlas sin justificación durante la marcha del Día Internacional de la Mujer.

“Mando militar en Zacatecas pone en riesgo seguridad”

El documento informa que dichas actuaciones fueron órdenes de los gobernantes de los estados de Colima (Indra Vizcaíno), Zacatecas (David Monreal) y Puebla (Salomón Céspedes).

“Nos hemos organizado para poner un alto a la complicidad criminal, por lo que hicimos una carta rogatoria ante instancias internacionales pidiendo su intervención con veeduría para comunicar lo que en México nos están haciendo a las mujeres”, comentó Rojo de la Vega.

Además, detalló que en Zacatecas estarán entregando una petición de revocación de mandato ante la autoridad correspondiente contra el Gobernador Monreal por su falta de interés en darles solución a las peticiones de las agredidas.

¿Qué es lo que demandan las colectivas feministas en la carta?

En la carta solicitan una veeduría internacional independiente, para que las actuaciones ilegales no queden impunes y para que la situación no se repita en otra parte del mundo, además de sanción a los responsables con todo el peso de la ley.

La solicitud de apoyo se basa en 5 puntos que son:

La ONU Mujeres envié una comisión especial evaluadora para levantar los testimonios de las víctimas de los sucesos acaecidos el 8 de marzo de 2024. Interceda ante los organismos mexicanos competentes, demandando la inmediata liberación de todas las detenidas ilegalmente. Solicite información al estado mexicano del tipo de armas que utilizó para reprimir la manifestación pacífica, violando de manera expresa los protocolos de Roma y de Viena y múltiples normas internacionales, de las cuales es firmante. Emita una serie de recomendaciones para la protección y garantía de los derechos, no solo de las manifestaciones que promueven una vida libre de violencia para las mujeres, sino de cualquier movilización pacífica en México. Censure y exprese su rechazo categórico ante las actuaciones de la gobernadora Vizcaíno y los gobernadores Céspedes y Monreal, para que actuaciones lesivas del derecho a la libertad de expresión y violatorias del derecho a la manifestación, no pasen desapercibidas.

