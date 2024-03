La coordinadora del Partido del Trabajo en el Senado, Geovanna Bañuelos presentó una queja ante la CNDH para que se investigue a funcionarios y policías de Zacatecas que ordenaron y participaron en las graves violaciones a los derechos de las manifestantes del 8M y emita las recomendaciones correspondientes.

Asimismo exigió al Gobierno de Zacatecas que sean destituidos de su cargo el Secretario General de Gobierno y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas por los hechos ocurridos el pasado 8 de marzo en la Marcha del Día Internacional de la Mujer, en la que elementos de seguridad pública agredieron y violentaron los derechos humanos de las manifestantes.

Bañuelos acudió a la CNDH y entregó personalmente la queja a Rosario Piedra Ibarra, titular de esta institución para que, de acuerdo a sus facultades, se emita la queja para hacia Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas; Arturo Medina Mayoral, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, e Isaías Hernández Landeros, director de la Policía Estatal Preventiva.

Además de Oswaldo Caldera Murillo, director de Policía de Seguridad Vialidad; Gustavo Serrano Osornio, secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Zacatecas; así como a las y los elementos de estas instituciones por la posible violación de los derechos humanos de las 18 detenidas y el resto de las zacatecanas que fueron reprimidas.

“La defensa hacia las mujeres oprimidas y violentadas no se politiza, es una cuestión vital para lograr una sociedad justa e igualitaria. Confío plenamente en la labor la maestra Rosario Piedra Ibarra como Ombudsperson para que la queja que he presentado deje un precedente y el uso excesivo de la fuerza no violente a la ciudadanía”, señaló.

Geovanna Bañuelos reprochó el actuar de los elementos de seguridad estatales y municipales, pues además de someter a las mujeres que participaban de manera pacífica en la marcha, no se cumplió con el protocolo de que sólo fueran mujeres.

uul/rmlgv