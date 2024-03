A Eugenio Derbez le preguntan sobre Victoria Ruffo, y ahora sí responde en serio

Eugenio Derbez está más que listo para conocer a su segunda nieta, la hija que tendrá en unos meses su hijo José Eduardo Derbez, a quien tuvo con su expareja, la actriz Victoria Ruffo.

La relación entre los padres de José Eduardo no ha sido amigable ni cercana, cuando él era un niño, estuvo más tiempo con su mamá, pues Eugenio se dedicó a trabajar arduamente, sin embargo, ha dicho en varias ocasiones que fue Victoria quien no lo dejó ver a su hijo.

La distante relación entre los dos se ha mantenido así por años, José Eduardo se lleva bien con ambos e incluso dijo en su momento, prefería que sus padres no tuvieran que interactuar porque no se llevaban bien, sin embargo, todo tendrá que cambiar con la próxima llegada de la nieta de Eugenio, que debutó como abuelo hace seis años con la llegada de Kailani, la hija de Aislinn Derbez con Mauricio Ochmann.

Eugenio Derbez tendrá paz con Victoria Ruffo

Durante años, cuando Eugenio Derbez y Victoria Ruffo eran cuestionados por la relación que tuvieron, ambos bromeaban del otro dejando claro que no había una buena relación entre ellos, la actriz de 61 años sostuvo por años que Derbez organizó una boda falsa y se burló de ella, mientras que él sostiene que todo se trató de una broma.

Ahora, que los unirá el que su hijo José Eduardo los hará abuelos, parece que ambos fumarán la pipa de la paz, la protagonista de "La madrastra" dijo hace unos días que a pesar de todo, reconoce que le tiene un cariño porque es el papá de su hijo.

Eugenio Derbez fue cuestionado por el programa "Venga la Alegría" durante la entrega de las Diosas de Plata, sobre esta nueva etapa en la que tendrá que convivir con su ex Victoria Ruffo:

“Puedes perdonar muchas cosas, pero el que no te dejen ver crecer a tu hijo, a mí me dolió mucho, muchísimo, algo que me costó mucho trabajo perdonar”, reconoció.

Después, agregó que esa amarga vivencia la ha trabajado y ahora, el regalo de la llegada de su nieta los acercará y sí, tendrán que fumar la pipa de la paz.

“Pero ya lo sané, ya lo platiqué, y creo que viene uno de los regalos que nos va a traer (su nieto), nos vamos a tener que encontrar y fumar la pipa de la paz", aseguró Eugenio, quien le dio como consejo a su hijo José Eduardo, no tomar el trabajo tan en serio y mejor disfrutar mucho más el tiempo con su hija, algo que él, en su momento no hizo.





