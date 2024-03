Alejandro Monteverde: “Es hora de enfocarnos en la solución política de la migración"

El cineasta Alejandro Monteverde se reconoce como un migrante, nació en México pero se fue a vivir a Estados Unidos cuando tenía 16 años, por eso para él fue muy importante llevar a cabo su nueva película “Cabrini”, después de recibir el libreto con la historia de Francesca Saverio Cabrini, la primera ciudadana estadounidense canonizada como Santa Patrona de los inmigrantes.

“Quisiera decir que conocía sobre su vida, pero no, no sabía nada, pero luego me di cuenta de que a lo mejor eso era bueno porque fue refrescante. Me impactó mucho su vida, leí la vida de una guerrera”, dice Monteverde en entrevista con EL UNIVERSAL.

De origen italiano, la madre Cabrini se embarcó en una misión a Estados Unidos con la esperanza de hacer labor social, pero estando en Nueva York se percató de que sus paisanos estaban siendo tratados injusta y cruelmente, por lo que comenzó a luchar en su favor.

Alejandro Monteverde. Foto: Especial.

Para interpretarla, fue seleccionada la actriz italiana Cristiana Dell'Anna, quien se siente orgullosa de representar a una compatriota que hizo historia.

“Es motivo de orgullo que una italiana impactó la historia americana siendo migrante, yo me siento inmigrante siempre, incluso en Inglaterra aún cuando es Europa, me siento inmigrante en América, pero ahora sé que una inmigrante ha cambiado la historia de Estados Unidos y me inspira”, señala Dell'Anna.

Actualmente más del 15% de la población estadounidense son migrantes de todas partes del mundo, incluyendo mexicanos, por lo que durante la presentación de “Cabrini” en México, el actor señaló la falta de unión entre los políticos para resolver un tema que ha sido problemático desde hace más de un siglo.

“La migración es un problema obvio, pero es hora de enfocarnos en cuál es la solución políticamente”, afirma.

“Desafortunadamente siempre veo este ejemplo de que se está quemando una casa, pero cuando llegan los bomberos se pelean por quién va a ir a apagar el fuego, en lugar de actuar, ese es el problema que está pasando con la inmigracion, que políticamente están divididos y es un problema que se tiene que resolver, no puede ser un problema con el que tenemos que coexistir, sino que tiene que haber una solución, sobre todo en Estados Unidos, que es un país que fue construido por inmigrantes”

Con esencia latina

La película, que ya está disponible en cines, se ambienta en el siglo XIX, pues por esa época, en 1890, casi el 90% de los trabajadores del Departamento de Obras Públicas de Nueva York eran inmigrantes italianos. Cabrini colaboró en la creación de escuelas, orfanatos y hospitales antes de morir en diciembre de 1917.

En el elenco además se incluye la participación de la actriz colombiana Montserrat Espadalé, quien da vida a la hermana Concetta. La intérprete rescata que la inmigración ha permeado en la industria del cine abriendo oportunidades a talentos provenientes de otros países, cada vez bajo menos estereotipos, como en este caso, que ella es un apoyo para la madre Cabrini.

“La cantidad de oportunidades ha cambiado porque están buscando ser más inclusivos en Estados Unidos, pero cuando yo llegue hace como 10 años era muy complicado y el tipo de personajes que siempre me ofrecían era la narcotraficante o la empleada del servicio y tienen una imagen del físico muy particular, entonces si no entras en esa caja exacta de lo que ellos se imaginan que es un latino, por más que seas 100% latino, te cuesta muchísimo entrar al medio”, reconoce Espadalé.

“Afortunadamente ahora en algunos gremios se está tratando de incluir más a los inmigrantes porque Estados Unidos está lleno de inmigrantes y los inmigrantes también quieren verse reflejados en la pantalla”, agrega la actriz.