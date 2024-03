Las películas que puedes ver esta Semana Santa en la Cineteca Nacional

¿Quieres aprovechar esta Semana Santa viendo una película en pantalla grande, pero salirte de la cartelera comercial?.

Aquí te damos una serie de recomendaciones de lo que puedes ver en la Cineteca Nacional, como parte de la 75° Muestra Internacional de Cine que apenas inicia.

En este año se seleccionaron 14 títulos procedentes de varios países, incluidos México, que estarán por unos cuantos días a disposición del público sin tener fecha de salida comercial próxima.

El maestro jardinero

Tienes este miércoles y mañana para ver esta historia dirigida por Paul Schrader. Cuenta la vida de un hombre que se dedica al cuidado de plantas y flores, pero cuya rutina se ve trastocada por tener que hacerse cargo de una joven aprendiz. Un pasado violento emergerá entonces para todos.

Cuándo ver: Miércoles y jueves

Fuego Interior: Réquiem para Katia y Maurice

A las 15.18 horas del 3 de junio de 1991, un flujo piroclástico descendió a más de 160 km por hora desde la cima del volcán Unzen en Japón, matando instantáneamente a Katia y Maurice Krafft, vulcanólogos y cineastas franceses. Su colega fílmico, Werner Herzog, tomó las 200 horas que los galos habían tomado en su trabajo y con ellas realizó este largometraje.

Cuándo ver: Desde hoy

La frontera verde

Historia con tintes documentales que sigue de cerca el camino de los refugiados de Oriente Medio y África que desean llegar a la Unión Europea. En la frontera entre Polonia y Bielorrusia se entrecruzan las vidas de una joven activista, un guardia fronterizo y una familia siria.

Cuándo ver: Desde hoy

La quimera

Ambientada en la década de los 80, sigue a un zahorí inglés que tiene el don de localizar reliquias bajo tierra y se une a una banda de ladrones. Lo que nadie sabe es que lo que realmente busca el hombre es un antiguo amor.

Cuándo ver: Desde hoy

Culpa y deseo

Película francesa en donde una abogada especializada en defender a menores de edad de delitos sexuales, se tiene que confrontar consigo misma al sentirse atraída por el joven hijo de su ahora esposo. Está inspirada en la cinta danesa “Reina de corazones”, de 2019.

Cuándo ver: A partir del viernes

20, 000 mil especies de abejas

La historia de un niño que no sabe la razón de no sentirse a gusto consigo mismo. Sólo que su nombre de pila no le satisface y que, además, internamente sabe que no es como los demás niños de su edad.

Cuándo ver: A partir del domingo.

