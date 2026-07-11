Alejandra Capetillo vivió un momento complicado a inicios de julio, cuando tuvo que acudir de emergencia al hospital.

La modelo, quien actualmente reside en Europa, compartió en sus historias de Instagram una imagen en la que aparecía canalizada. En la publicación explicó que despertó durante la madrugada del 2 con fiebre y que, debido a sus síntomas, tuvo que recibir atención médica.

Aunque en un inicio los doctores sospecharon que podía tratarse de una apendicitis, la posibilidad finalme fue descartada. Días después, la hija de Biby Gaytán reveló cuál fue el diagnóstico que recibió y cómo ha sido su recuperación.

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El diagnóstico de Alejandra Capetillo

A través de un reciente video que compartió junto a su hermana Ana Paula, Alejandra explicó que los médicos le detectaron un quiste hemorrágico, una condición que la mantiene alejada de hacer actividad física.

“Fue muy doloroso, desde que me vieron lo del quiste hemorrágico y que no puedo hacer absolutamente nada de ejercicio”, comentó la modelo.

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Capetillo señaló que por ahora solo puede caminar lo indispensable, situación que también ha afectado su estado de ánimo, ya que suele llevar una vida muy activa. La joven explicó que acostumbraba entrenar por las mañanas y que extraña realizar esas actividades.

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¿Qué es un quiste hemorrágico?

De acuerdo con Mayo Clinic, los quistes ováricos son bolsas llenas de líquido que pueden desarrollarse en los ovarios. En el caso de los quistes hemorrágicos, estos se producen cuando un vaso sanguíneo se rompe y provoca un sangrado dentro del quiste.

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Este tipo de quistes suelen presentarse en mujeres que aún no han llegado a la menopausia. En muchos casos no representan un problema y pueden desaparecer por sí solos después de algunos meses.

Sin embargo, cuando provocan dolor intenso, alcanzan un tamaño considerable o presentan otras complicaciones, los especialistas pueden recomendar un tratamiento específico, que en algunos casos puede incluir cirugía.

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Entre los síntomas que pueden presentarse se encuentran dolor pélvico constante, sensación de presión o pesadez en la zona baja del abdomen, dolor durante las relaciones sexuales o al evacuar, así como alteraciones en el ciclo menstrual.