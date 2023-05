Ale Zéguer refresca sus hits con acústico

Cuando Ale Zéguer salió hace 11 años de su tierra natal, San Luis del Río Colorado, Sonora, lo hizo para alcanzar el sueño de que sus composiciones fueran escuchadas, y el mejor signo de que lo ha logrado es que figuras como Yuridia, Matisse y Alejandra Guzmán interpretan sus canciones.

“Ahí dije, ‘ok, lo estoy haciendo bien’, pero definitivamente fueron muchos años de trabajo para llegar a ese lugar, que honestamente me he ganado, incluso aceptando varios rechazos, de eso me doy el mérito; lo demás se lo dejo a Dios”, indicó.

Pero el momento de cosechar lo sembrado llegó con su primer álbum que grabó el año pasado, Mis no lugares, y ahora con uno que salió al mercado hace ocho días, De rotos y descosidos, título que le va bien porque casi todas sus canciones son de desamor.

En este disco live session, acústico y con pocos recursos tecnológicos, Ale hace una compilación de sus canciones más representativas, pero grabadas con nuevos arreglos y en una sola toma con músicos en vivo, además de cuatro canciones inéditas.

“Me metí al estudio y tuve una hora para grabar cada canción como quedara, pero la verdad es que me sentí muy a gusto porque invité a mis amigos a ser parte de este disco como músicos, entonces estaba cero presionada”.

El primer sencillo de este álbum fue “Ojos chiquitos”, tema inédito por el que Ale luchó mucho para que fuera incluido.

“Yo vengo de escribir puras canciones de tristeza, de dolor y desamor, porque es lo que me había tocado vivir en los últimos siete años que estuve soltera, pero ahora estoy en una etapa muy linda, de estar enamorada, de tener un compañero, alguien que me apoya y me acepta, y así nació ‘Ojos chiquitos’”, detalló.

El próximo 22 de junio Zéguer hará la presentación oficial del disco, en un concierto en el Centro Cultural Roberto Cantoral, que pertenece a la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), donde ella se preparó como cantautora.