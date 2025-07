Este 2025 se ha convertido en venturoso para la actriz mexicana Adriana Paz (Emilia Pérez), quien define esta etapa como un momento de cosecha después de casi dos décadas de trabajo arduo.

Ganó el premio a Mejor actriz por el polémico filme en el Festival de Cannes, recibió su quinta nominación al Premio Ariel por la película Arillo de hombre muerto, tiene alrededor de cinco proyectos por estrenar, entre ellos uno con Diego Luna (Ceniza en la boca) y otro con Ben Affleck (Animales), pero la cereza del pastel es la invitación que da a Adriana Paz un lugar entre la élite del cine: Hollywood.

El pasado 3 de julio, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas invitó a 534 nuevos miembros, que serán los responsables de votar y elegir a los ganadores del Oscar, y entre ellos está Adriana Paz.

“Es un apapacho al trabajo hecho, esta carrera tiene cosas muy bellas pero también muy duras, siempre estamos luchando con la aceptación, si eres suficiente o no; esto es sentirme parte de otra comunidad fuera de mi país, que mi trabajo les pareciera destacado me hace sentir muy agradecida”, expresó.

Esta invitación, que está esperando su respuesta, es para ella significativa, sobre todo en este momento cuando el Gobierno de Estados Unidos deporta indiscriminadamente a mexicanos y latinos.

“Es como decir: los mexicanos no son lo que tú piensas, somos muchísimo más y tenemos demasiado qué aportar; esto puede funcionar para darle visibilidad a lo que sí somos, una fuerza de trabajo, creativa y que aporta algo bueno o necesario”.

Por el momento Adriana dijo no dimensionar lo que esto significa para su carrera, pero espera que atraiga más trabajo y visibilidad para su trayectoria, porque ella quiere seguir contando historias y tener personajes cada vez más complejos, no importa si es en EU, México o en cualquier otra parte del mundo.

“Yo estaré dónde estén los proyectos interesantes, que me gusten, creo que de las cosas buenas que sucedieron en la pandemia es que se rompieron fronteras en ese sentido, ya no necesitas vivir donde quieres trabajar. Soy mexicana, amo mi país, aquí es mi base, estaré donde sea solicitada, pero me gusta trabajar en EU porque hay gente con mucho talento y quisiera seguir explorándome como actriz en otro idioma”, señaló Adriana Paz.