Adianez Hernández y Augusto Bravo demuestran su "amor" con tiernos mensajes en las redes

Hace unas semanas, Adianez Hernández, exconcursante de "Survivor México", se vio involucrada en un escándalo de infidelidad que sacudió su relación de 11 años con el actor Rodrigo Cachero. Este drama se desencadenó cuando él descubrió su relación romántica con Augusto Bravo, quien había sido previamente pareja de Larisa Mendizábal, la expareja de Cachero.

Como consecuencia de esta situación, Hernández se convirtió en el blanco de fuertes críticas en las redes sociales. No obstante, tomó la decisión de compartir un mensaje con sus seguidores, en el que solicitó que no la juzgaran.

Rodrigo Cachero se separa de su esposa Adianez Hernández tras descubrir su infidelidad. Foto: Vía Instagram.

Lee también: La serie en Netflix considerada por muchos como la mejor de la historia que se posiciona en lo más alto

Entre lágrimas, la también conductora mexicana declaró que su amor por Rodrigo había llegado a su fin y que estaba lidiando con la difícil situación. En sus propias palabras, dijo: "Con Rodrigo, mi amor se ha desvanecido. Reconozco que debí haber tomado decisiones anticipadas y haber manejado la situación de una manera más adecuada. A veces es más fácil decirlo que hacerlo. Solo el pensamiento de separar a mi familia me destrozaba. Sé que no manejé la situación de la mejor manera, lo reconozco. Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a Larisa Mendizábal y a todas las mujeres que puedan sentirse identificadas con el dolor de una mujer. También pido disculpas a mis padres, especialmente a mi madre, a mis hermanos y a Rodrigo..."

Además, admitió que había experimentado emociones intensas por Bravo: "No supe controlar mis emociones, y sí, me enamoré".

Rodrigo Cachero y su respuesta al escándalo

Recientemente, Cachero fue captado por los medios de comunicación, revelando que, tras la dolorosa ruptura, está buscando ayuda a través de terapia y otras alternativas para encontrar la tranquilidad. Asimismo, aseguró que no dejaría de amar y respetar a la artista debido a que es la madre de sus hijos.

Lee también: Filtran las primeras fotografías de Cazzu y Nodal con su hija

La situación actual de Adianez y Augusto

¿Adianez y Augusto continúan juntos? Mientras Rodrigo Cachero se concentra en sus compromisos laborales, Adianez compartió un video en Instagram en el que la vemos disfrutando de un paseo por Times Square en la Ciudad de Nueva York. En la descripción de la publicación, escribió: "Si no das, no pidas. Si no sumas, no restes. Si no apoyas, no critiques. Si no preguntas, no supongas. No exijas lo que no das y no hables de lo que no sabes…", un mensaje que algunos usuarios interpretaron como una posible alusión a la polémica que la rodea.

Este post de Adianez atrajo la atención de Augusto, quien dejó un comentario con emojis que reflejaban admiración y apoyo hacia la actriz. Además, ha surgido especulación en algunos medios nacionales de que la pareja podría haber compartido un viaje, ya que Augusto compartió una foto frente a la Estatua de la Libertad, un icónico destino turístico de la Ciudad de Nueva York. Destacadamente, la imagen recibió un corazón como respuesta por parte de Adianez, lo que podría sugerir que están dejando de ocultar su relación.

Captura vía Instagram.

Foto: Captura vía Instagram.









Lee también: Cristian Castro asume los cambios que ha sufrido con la edad: "¡Soy una señora!"