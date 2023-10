Cristian Castro asume los cambios que ha sufrido con la edad: "¡Soy una señora!"

La imagen y el estilo del cantante Cristian Castro han sido objeto de constante controversia a lo largo de los años, generando críticas y debates en las redes sociales que lo han llevado a convertirse en tendencia en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter). A pesar de las opiniones negativas, el famoso parece tomar todo con humor y no ha dudado en compararse de manera humorística con una señora.

Resulta que el intérprete de "Por amarte así" mantuvo una conversación con el periodista Julio Leiva en el programa "Caja Negra", donde retomó el tema de su cambio físico. Además, los usuarios en línea también han cuestionado su acento argentino, dado que se encuentra en el país trabajando en diversos proyectos laborales y, por supuesto, por sus controvertidos atuendos televisivos, caracterizados por la explosión de colores.

Cristian Castro. Fuente: Instagram @cristiancastro

Ante estas críticas, Castro explicó que no tiene ningún problema en mostrar su cuerpo y atraer la atención, ya que lo más importante para él es sentirse a gusto consigo mismo. "Quieren que sea siempre guapo. Siempre la gente te quiere guapo. Ponete guapo, y vos eras muy guapo y por qué no querés ser guapo, y que vos eras tan lindo mirá esta foto. Tenes que enflacar. Te pido que dejés de comer harinas, porque se te está cayendo la papada y tenés esta panza", expresó.

También añadió que ve todos sus cambios como un regalo para sí mismo, pero considera que no son motivos de alarma para su familia o sus fanáticos. "Y yo me pregunto, ¿es realmente tan alarmante esto? Yo creo que no es para tanto. Tenemos que sentirnos bien", afirmó, señalando que las personas constantemente lo comparan con su apariencia de hace unos años. "De 15 años, como sea te ves guapoy claro como ya empiezas a crecer te empiezas a ver como tu tía", bromeó.

Cristian Castro era el cantante favorito entre la juventud mexicana en 1993. Foto: EL UNIVERSAL.

En este contexto, añadió que es consciente de que sus rasgos faciales han ido cambiando y bromeó diciendo que se ve como una señora. "Todos los hombres comenzamos a parecernos a alguna tía, a alguna señora... De repente me miro al espejo y pienso: ¡Vaya, soy una señora! Ni siquiera soy un señor, soy una señora", comentó entre risas.

Cristian Castro habla sobre su acento argentino

Como mencionamos anteriormente, el famoso ha sido objeto de críticas debido a su acento argentino, especialmente en su reciente participación en el programa "El Hotel VIP", donde su forma de hablar fue aún más notoria.

Al respecto, comentó: “Estoy acá hace tiempo, ¿viste? Me quedé en aquel programa de Marcelo (Tineli) y ya me fui quedando. Estoy enamorado de ustedes hace muchos años. Hablo tipo argentino, se me critica, ¿viste? Soy un mexicano, lo saben ustedes, pero la verdad que muy argentinizado”.