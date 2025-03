La actriz Jessie Cave, recordada por su papel de Lavender Brown en tres películas de la saga de "Harry Potter" está dando de qué hablar por su decisión de incursionar en una conocida plataforma de contenidos para adultos, sin embargo, Jessie no ofrecerá contenido sexual, todo se basará en su cabello.

La joven, quien interpretó a la novia de Ron Weasley en la saga, necesita dinero para pagar sus deudas y financiar la remodelación de su casa, así que le sacará jugo a su cabello para poder lograr su objetivo.

En sus redes sociales, Cave informó a sus seguidores de su decisión, y fue enfática al decir que no habrá contenido sexual en su cuenta, sino que estará dedicado exclusivamente a "cosas de cabello", incluyendo sonidos de cepillado y movimientos sensuales de su melena.

En su podcast "Before We Break Up Again", el cual conduce junto a su pareja, el comediante Alfie Brown, Cave menciona que su contenido estará dirigido a personas con un interés o fetiche por el cabello, eso sí, advirtió que tal vez podría aparecer en ropa interior.

De Harry Potter a plataforma para adultos

Jessie Cave, quien tiene tiene tres hijos con su esposo Alfie Brown, ama dibujar, y en realidad llegó a la actuación casi de manera accidental, cuando siendo una niña su madre la inscribió en una agencia de actores infantiles y de inmediato consiguió aparecer en anuncio publicitario.

"Luego otro y otro, y de repente estaba en 'Harry Potter'; era actriz sin querer serlo", declaró en una entrevista con Refinery29 en 2016.

Su gran oportunidad en el cine llegó tras varios intentos cuando fue elegida para interpretar a Lavender Brown en "Harry Potter y el misterio del príncipe" (2009). Después participó en la película "Grandes esperanzas" y en series de televisión como "Black Mirror", "Industry"; prestó su voz en dos videojuegos de "Harry Potter".

Su cuenta en OnlyFans ya está activa en ella hace una pequeña descripción de ella misma y de lo que la gente podrá encontrar en su cuenta:

"Ex actriz de Harry Potter, escritora, dibujante y ahora especialista en cabello largo de Only Fans. Hago contenido de nicho sobre cabello que seguramente te guste. ¡Qué mágico! Envío mensajes casi a diario. Advertencia mágica: No publicaré contenido sexual. Responderé a mensajes directos. ¡Conozcámonos! Si te gusta el cabello, este es tu lugar. Si quieres algo específico, puedes escribirme y con gusto veremos qué podemos hacer.CON AMOR, JESSIE", se lee.

En el contexto sexual, un fetiche es un objeto inanimado o una parte del cuerpo no genital que despierta excitación sexual. El fetichismo sexual es una parafilia que implica obtener placer erótico a través del contacto con el objeto fetiche.

