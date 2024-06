Actor de "Mi pobre angelito" detalla la difícil niñez de Macaulay Culkin

Macaulay Culkin saltó a la fama a una edad muy temprana tras el estreno de “Mi pobre angelito” ("Home Alone") en 1990, donde encarnó a un pequeño de nueve años que, por accidente, se queda solo en casa y tiene que idear un plan para defender su hogar de dos ladrones. La naturalidad de Culkin ya había cautivado al director John Hughes, quien creó la popular película navideña, y este mismo asombro se extendió entre chicos y grandes.

Los artículos periodísticos señalaban a Macaulay como uno de los próximos actores consentidos. Provenía de una familia de actores y, desde los cuatro años, comenzó a demostrar su talento. Gracias a su profesionalidad, llegó a recibir ofertas de contratos exclusivos por cinco años.

No obstante, a pesar del éxito obtenido, el actor Daniel Stern, quien da vida a uno de los ladrones, reveló en su reciente libro autobiográfico la complicada vida que llevó Macaulay cuando solo tenía 10 años.

En “Home and Alone”, Stern contó que durante las grabaciones, él y su familia se encargaban de llevar a Culkin al parque debido a la presión y gran responsabilidad que tenía encima.

“Macaulay estaba alojado en un hotel diferente, pero lo recogíamos y lo llevábamos al parque con nosotros”, cuenta Stern.

Según su versión, debido a que Culkin llevaba una vida distinta a la de sus hijos, desconocía algunos juegos que eran típicos en personas de su misma edad. “Él era un niño dulce. No sabía jugar al pilla-pilla ni lanzar la pelota. Era más un pequeño de casa y tenía mucha presión adulta sobre él, por el mundo del espectáculo y sus padres”, recordó.

Por otra parte, debido a la estrecha relación que Culkin, ahora de 43 años, tenía con Michael Jackson, y los rumores que circularon sobre el cantante por presuntos abusos de menores, en algún momento se sugirió que Macaulay podría haber sido una de las supuestas víctimas. El actor rompió el silencio en 2020 y declaró: “Voy a comenzar con una frase que no es una frase, es la verdad: nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada. Y especialmente en este crítico momento, hoy en día, no tendría ninguna razón para callarme. El tipo falleció. En todo caso, no voy a decir que fuera elegante o algo así, pero es un buen momento para hablar. Y si tuviera algo que decir, lo haría sin problemas. Pero no, nunca vi nada; nunca”.

Al respecto, Daniel Stern comentó en su libro que el Rey del Pop solo mandaba regalos a Culkin. “Todos eran regalos de Michael Jackson. Nos sentimos muy mal por Mac. Mis hijos ya habían experimentado las distorsiones que puede traer la fama, pero ver cómo era la vida de Mac puso las cosas en una perspectiva diferente”.

Tras ser uno de los niños actores más populares en los 90, Macaulay atravesó una carrera turbulenta con rumores y evidencias de sus adicciones a las drogas. En 2004, fue detenido por posesión de estupefacientes y cantidades importantes de medicamentos como el clonazepam. Además, en 2018 declaró que había sido víctima de abuso físico y mental por parte de su padre.

