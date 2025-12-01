Dominic McLaughlin, el joven actor que interpretará a Harry Potter en la próxima serie de HBO Max, respondió a la carta mandada por Daniel Radcliffe, quien interpretó al personaje hace más de 14 años.

El joven actor de 11 años explicó en entrevista en el programa “Saturday Mash-Up! Live” de la BBC cómo reaccionó al recibir la carta de Daniel Radcliffe y dijo sentirse emocionado.

“Es una locura (…) Mi papá me dio una carta. La leí y al final decía: ‘Dan R’. Me estaba volviendo loco, pero tenía que mantener la calma. Estaba en el tren”, dijo McLaughlin al programa de la BBC.

El actor Dominic McLaughlin, de 11 años, dará vida a Harry Potter en esta nueva adaptación. Foto: X

Por otro lado, el actor de 11 años aclaró que el doblaje de la serie de “Harry Potter” de HBO Max “Va de maravilla” y además señaló que tiene muy buenos amistades ahí. “Me he hecho muy buenos amigos con todos, es genial estar allí””, declaró.

Aunque Daniel interpretó por última vez a “El niño que vivió” en “Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2”, el actor ha tenido éxito fuera de la gran pantalla en distintas obras de Broadway e incluso ganó el premio Tony en 2024 por “Merrily We Roll Along”.

Confirman segunda temporada de “Harry Potter”

La primera temporada de “Harry Potter”, protagonizada por Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) y Arabella Stanton (Hermione Granger), aún no cuenta con una fecha específica de estreno.

Ellos son los tres actores que protagonizarán la nueva producción de Harry Potter. Foto: Warner Bros. Discovery

Sin embargo, pese a que la serie continúa en proceso de grabación, Warner Bros ya estaría pensando en la segunda parte de "Harry Potter". El director de contenido de HBO, Casey Bloys, reveló que los guiones de la segunda temporada ya están en desarrollo.

“El plan es seguir intentándolo. No sé si será como dejar de rodar la primera temporada el viernes y empezar la segunda el lunes. Habrá un descanso, pero haremos todo lo posible para que no haya un gran vacío”, dijo en entrevista con el programa “Saturday Mash-Up! Live”.

