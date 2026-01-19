Más Información

A casi una semana de que se diera a conocer el arresto de Kiefer Sutherland en Los Ángeles, nuevos detalles del caso han salido a la luz.

El protagonista de la serie "24" fue arrestado el pasado 12 de enero, luego de protagonizar un altercado con un conductor de Uber. Los primeros reportes aseguraban que el histrión amenazó al chofer, por lo que éste decidió llamar a emergencias para reportar lo sucedido.

Ahora, fuentes policiales citadas por ABC News señalan que el actor habría estado bajo la influencia de alguna sustancia durante el incidente.

De acuerdo con información del medio estadounidense, Sutherland presuntamente golpeó al conductor en varias ocasiones e intentó estrangularlo dentro del vehículo.

Testigos que se encontraban en el lugar describieron un comportamiento errático del actor, lo que indicaría un consumo de sustancias.

El chofer logró salir del automóvil para ponerse a salvo, además, informó que su vehículo contaba con una cámara de seguridad por lo que pudo haber registrado parte de la agresión.

Hasta ahora no se han presentado cargos formales contra el histrión, y aunque el conductor reveló que no sufrió ningún tipo de lesión grave, las autoridades de Los Ángeles siguen evaluando lo sucedido y deberá comparecer ante corte el próximo 2 de febrero.

Tras su detención, Sutherland pagó una fianza de 50 mil dólares y quedó en libertad.

