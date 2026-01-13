Más Información

INAH condena a influencer por difundir hallazgo arqueológico

El rótulo, identidad a través del tiempo

“No sé si puede hablarse de un ‘triunfo venezolano’”: Alberto Barrera Tyszka

Trilogías, grandes clásicos y elencos de primer nivel en el arranque de año de Iván López Reynoso

La mirada excéntrica de Sabina Berman

Durante años, Kiefer Sutherland, en la piel de Jack Bauer, puso en custodia a cientos de criminales. Ahora, fue él quien terminó frente a la policía de Los Ángeles tras un presunto altercado con un conductor.

Este pasado lunes, el Departamento de Policía de Los Ángeles dio a conocer la detención del protagonista de la serie "24", esto luego de que recibieran una llamada sobre un posible asalto cerca de .

Al llegar al lugar, y de acuerdo con información publicada por TMZ, los oficiales arrestaron al actor bajo sospechas de amenazas criminales graves.

Fuentes policiales explicaron al medio estadounidense que Shuterland habría agredido al un conductor de viajes compartidos después de ingresar al vehículo. La identidad del chofer no ha sido revelada y, hasta ahora, no se han difundido más detalles del incidente.

Horas más tarde, y tras pagar una fianza de 50 mil dólares, el actor fue liberado; sin embargo, tendrá que comparecer ante en Tribunal de Los Ángeles el próximo 2 de febrero.

Hasta ahora ni él ni sus representantes han accedido a hacer comentarios sobre la detención.

Esta no es la primera ves que Shuterland enfrenta problemas legales. En 2007 fue arrestado y sentenciado a 48 días de prisión por conducir bajo los efectos del alcohol.

