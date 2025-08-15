Tini Stoessel no es más esa estrella adolescente que conquistó a sus jovencitas en toda Latinoamérica con su actuación en una telenovela juvenil, hoy tiene 28 años y quiso desmotrar su madurez con un personaje que le exigió abrirse a emociones intensas, así es Miranda protagonista de la serie Quebranto, que se estren a hoy por Disney+.

“Lo último que hice fue Violetta (2012-2015) y fue hermoso, pero la realidad es que pasó el tiempo, hoy soy adulta, entiendo un montón de cosas, porque el crecimiento vino de la mano con la elección de los proyectos, de mi música y los shows, y al final uno va entendiendo que hay otras realidades”, expresó Tini.

Quebranto cuenta la historia de Miranda (Tini Stoessel), una joven que emprende un viaje para encontrar la verdad acerca de su adopción en México y posterior vida en Argentina. Esto la pone en medio de dos hombres que de distintas formas la acompañaran, Javier Lara (Jorge López) parte de una familia que forma parte de una organización criminal en Ciudad de México; y Leonardo (Martín Barba), un ex miembro de las fuerzas especiales que la protegerá a toda costa.

El elenco de la serie durante la presentación a medios. Foto: Disney+

Después de tanto tiempo alejada de los foros de grabación por dedicarse a la música, para la cantante argentina tener un elenco con figuras como Antonio de la Vega, Otto Sirgo, Lucía Gómez-Robledo, Martín Barba, Jorge López, por mencionar algunos, fue sentirse cobijada, en una etapa de una aprendizaje.

“Yo no había escuchado tiros en escena, ver sangre, fuego, peleas, mucho drama, cosas que fueron muy lindas de aprender, que me hicieron crecer y salir de alguna manera transformada después de un proyecto, que creo es lo mejor de lo que uno va eligiendo, ver cómo eso te transforma de una manera positiva”, expresó Stoessel.

Pero además Tini tenía que preparar la interpretación de una mujer que vive con ansiedad, un problema de salud mental que no le permite disfrutar ni su vida, ni la música, que es su gran pasión.

“Ella me enseño que nunca es tarde para no sentirte sola, es un personaje que por más errores que tenga en el camino, con las herramientas que tiene hace lo que puede. Me tocó ser empática con Miranda, quererla y entenderla, viene con el recordatorio de aceptar la ayuda de otras personas”, dijo Tini.

También Martín Barba y Jorge López vienen de esa beta de actores juveniles, el primero de trabajos como Club 57 (2019) y el segundo de la serie Élite (2019); por eso al igual que Tini, ya querían una historia más adulta en la que pudieran mostrar su experiencia actoral.

“Es muy bonito que una generación entera te acompañe a crecer. Sí siento nostalgia del pasado, pero ya tengo 30 años y son otras dinámicas y conflictos que me interesan tocar”, dijo el chileno Jorge López.

Martín comentó que la trama está tan bien desarrollada que los tres protagonistas tienen sus propias conflictos y eso los complementa.

“Miranda es quien tiene apasionados a ambos hombres, quienes tienen conflictos parecidos, van tras la verdad, pero también la ven desde la protección”, señaló López.