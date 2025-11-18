Más Información

El Louvre enfrenta presiones por seguridad y estructura; Cultura francesa pide calma y reparaciones escalonadas

El Louvre enfrenta presiones por seguridad y estructura; Cultura francesa pide calma y reparaciones escalonadas

El Diccionario de Cambridge elige "parasocial" como la palabra del año 2025

El Diccionario de Cambridge elige "parasocial" como la palabra del año 2025

Con obras de Rivera, Tamayo y Goeritz, la Galería de Arte Mexicano cierra festejos por sus 90 años

Con obras de Rivera, Tamayo y Goeritz, la Galería de Arte Mexicano cierra festejos por sus 90 años

“Hemos visto que el populismo ha ganado terreno”: David Rieff

“Hemos visto que el populismo ha ganado terreno”: David Rieff

"Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita": voces sobre el plan cultural para Michoacán

"Sembrar cultura en una tierra sin ley es simulatorio e hipócrita": voces sobre el plan cultural para Michoacán

“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

“Totalitarismos permean las redes sociales”: Rob Riemen

A casi cuatro años del fallecimiento del conductor argentino , su viuda, , reveló que el testamento del presentador fue abierto hace unas semanas en los juzgados.

En entrevista con "Sale el Sol", Ferro explicó que la petición para abrir el documento fue realizada por la presentadora , primera esposa de Del Solar. Sin embargo, la también conductora no estuvo presente en la diligencia:

“Tenía que estar ella porque debía presentarse como tutora legal de los hijos. No se presentó porque se encontraba en otro país y mandó a su hijo mayor como representante”, dijo Ferro.

Fernando e Ingrid tuvieron dos hijos: Luciano y Paolo Sicilia Coronado.Fotos: El Universal archivo
Fernando e Ingrid tuvieron dos hijos: Luciano y Paolo Sicilia Coronado.Fotos: El Universal archivo

Lee también:

El juez no aceptó dicha representación debido a que Coronado es la tutora directa de los menores.

Durante su matrimonio, Fernando, quien murió de cáncer linfático, e Ingrid tuvieron dos hijos: Luciano y Paolo Sicilia Coronado.

¿Ingrid Coronado está incluida en el testamento?

Ferro comentó que están a la espera de que el juez determine si ella podrá ser reconocida como albacea, ya que, según explica, Coronado manifestó inconformidad con lo estipulado por Del Solar:

“Ya se abrió, pero ahorita estamos esperando a que se me acepte a mí como albacea, porque por el lado de ella dice que hay intereses, no sé qué palabra puso, pero que no estaba de acuerdo en que yo fuera la albacea, entonces, ahorita en eso está el juez y hay que esperar”.

Lee también:

En caso de que el juez no la ratifique, Del Solar dejó un segundo nombre como respaldo: un amigo cercano.

Ferro añadió que en el documento solo se menciona a los padres del conductor, a ella, a los hijos y a las hermanas de Del Solar como institutrices.

Ana Ferro y Fernando del Solar sostuvieron un relación de seis años. Foto: Instagram
Ana Ferro y Fernando del Solar sostuvieron un relación de seis años. Foto: Instagram

¿Cómo se dividirán los bienes?

De acuerdo con Ana Ferro, en su última voluntad Del Solar dejó un departamento a sus papás y otro para ella y su hija Francesca. “Él dejó otras cosas fuera del testamento que no puedo mencionar; también bienes para los hijos, pero eso debe revisarse porque hay otros documentos que abarcan más cosas”, explicó.

Lee también:

Ferro insistió en que solo busca que se cumpla la voluntad del conductor y espera que la otra parte lo respete.

También aclaró que los hijos que Fernando tuvo con Ingrid no quedaron desprotegidos:“Fer dejó todo en orden: departamentos para sus hijos, y estaban a su nombre desde un principio, no dentro del testamento. Nunca los dejó desamparados”.

Hasta el momento, Ingrid Coronado no ha reaccionado públicamente a estas declaraciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Ariana Grande demasiado cercana a Cynthia Erivo? Crecen especulaciones sobre tensión con Ethan Slater; afirman que no quiere verlas juntas. Foto: AFP

¿Más que amigas? Cercanía de Ariana Grande con Cynthia Erivo desata rumores y pone incómodo a Ethan Slater

Christian Nodal habría coqueteado con 'La Chokolata' después de ignorar a Ángela Aguilar en los Grammy. Foto: AFP

Christian Nodal habría coqueteado con 'La Chokolata' después de ignorar a Ángela Aguilar en los Grammy

Sydney Sweeney/AFP

Sydney Sweeney enamora con vestido de cristales y al estilo Marilyn Monroe

Critican a Meghan Markle por usar un vestido que presuntamente se “robó” de sesión fotográfica. Foto: AFP

Critican a Meghan Markle por usar un vestido que presuntamente se “robó” de sesión fotográfica

Demi Moore. Foto: EFE

Demi Moore usa espectacular vestido transparente de encaje y celebra sus 63 años

[Publicidad]