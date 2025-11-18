Más Información

elogió públicamente a Adam Sandler al llamarlo “el mejor actor de todos los tiempos” y afirmó que merece un Premio Oscar. Sus declaraciones rápidamente llamaron la atención dentro de la industria cinematográfica.

Durante el evento Sandler x Chalamet, llevado a cabo en el gimnasio de la escuela secundaria Fairfax en Los Ángeles el pasado fin de semana, ambos actores conversaron sobre sus carreras profesionales y el impacto que han tenido en Hollywood.

El intérprete de 29 años dijo sentirse profundamente inspirado por la versatilidad de Sandler y aseguró que aspira a construir una trayectoria igual de sólida.

“Es una de las interpretaciones más importantes. Es impactante, profundamente conmovedora. Como joven actor que te conoce por tu trabajo cómico, al ver eso contrastado con el contexto de tus otros trabajos, pienso: 'Guau, este es un actor increíble. Espero poder ofrecer una actuación así’”.

Chalamet interpreta a Dylan en el musical "A complete unknown". Foto: Captura de pantalla, YouTube SearchLight Pictures.
Chalamet también señaló que la estrella de películas como "Son como niños" o "Diamantes en bruto" merece ser reconocida por la Academia, especialmente después de una carrera de más de 37 años desde su debut en" The Cosby Show" (1987).

“Sé que no se trata de premios, bla, bla, bla, pero deberías tener un muñeco dorado (Premio Oscar) en la mano, porque, hombre, eres uno de los mejores actores de todos los tiempos”.

, por su parte, le devolvió los elogios a Chalamet, destacando su talento y el impacto que ha tenido en la nueva generación de actores.

“Lo que sigues haciendo por el cine y por todos nosotros es extraordinario. Quiero ver qué nos depara el futuro”.

Bad Bunny participará en la película "Happy Gilmore". Foto: AFP
No es la primera vez que ambas estrellas expresan admiración mutua. Previamente habían coincidido en el Festival de Cine de Toronto, donde Sandler recordó un gesto que lo marcó emocionalmente.

“Estaba sentado allí y estaba desanimado, y tú te ibas de la fiesta y me diste una palmadita en el hombro; hombre, significó mucho”.

