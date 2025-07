La serie de HBO Max sobre Chespirito reavivó en redes sociales el debate sobre un posible plagio a The Beatles, luego de que usuarios compararan la canción "Buenas noches vecindad" con "Good Night", resaltando similitudes.

El episodio 7 de la serie "Chespirito: sin querer, queriendo” recreó la icónica escena del capitulo del “Chavo del 8 en Acapulco”, donde todo el elenco convivió una última vez. Sin embargo la canción ha sido considerado como un plagio a un conocido tema de The Beatles.

La canción escuchada en el capitulo “Vacaciones en Acapulco” del show fue compuesta por Roberto Gómez Bolaños, especialmente para el episodio, donde según la serie de HBO Max, fue la última vez que los miembros del elenco se reunieron en paz y armonía, antes de que Ramón Valdez y Quico dejaran el programa.

¿Por qué acusan de plagio la canción de Chespirito?

A través de internet usuarios han comparado el tema de “Buenas noches vecindad” de “Chespirito” con “Good Night” de The Beatles. Ambos materiales musicales comparen similitudes en su melodía.

¿Chespirito se inspiró en The Beatles para la canción de "El Chavo del 8"?

“Good Night” fue lanzado en 1968 en el conocido disco “White Album”, mientras que el capitulo donde suena la canción “Buenas noches vecindad” se grabó en 1977. Por lo que “Chespirito” podría haber sido inspirado por la banda de rock británica

De hecho Chespirito tenía un gran gusto por la músical al punto que la introducción de "El Chavo del 8" uso el tema "The elephant never forgets" (El elefante nunca olvida) del fránces Jean Jacques Perrey.

Por otro lado, los acordes y la letra del tema de Chespirito y The Beatles son bastante parecidos. No obstante hasta el momento Sony Music Publishing, dueños de las canciones de The Beatles, no han demandado a la familia de Chespirito por el supuesto plagio.

¿Cómo fue la última reunión del elenco de "El Chavo del 8"?

Según lo muestra el capitulo 7 de "Chespirito: sin querer, queriendo” la decisión de grabar la escena final del episodio del episodio de Acapulco fue tomada por Margarita Ruiz (Barbara López), quien representa a Doña Florinda.

Detrás de cámaras la relación entre Roberto Gómez Bolaños con Florinda Meza comenzaba a incomodar no solo a sus compañeros de elenco, sino también a la esposa, quien descubrió la infidelidad de su marido con su compañera de elenco.

¿Cuándo se estrena el episodio final de "Chespirito: sin querer, queriendo"?

Al final del episodio se muestra a los Édgar Vivar (Señor Barriga), Marcos Barragán (Quico), Angelines Fernández (Doña Clotilde), Chespirito despedirse de Acapulco descontentos de ver como Margarita Ruiz (Doña Florinda) tomaba el control de “El Chavo del 8” y los programas de Chespirito.

Lo más desgarrador del capítulo fue el momento en que vimos a Graciela Fernandez, ex esposa de Chespirito, llorar tras finalmente darse cuenta que Gómez Bolaños le había sido infiel en múltiples ocasiones. El episodio final de "Chespirito: sin querer, queriendo” llegará el jueves 24 de julio.