El 70% del programa “Chespirito” estaba hecho, contaba el productor Enrique Segoviano. Lo demás, era la anécdota del día.

¿Quién no recuerda frases como: “Doña Florinda… Profesor Jirafales… ¿qué milagro que viene por aquí?”, “Tenía que ser el Chavo del 8”, “Acúsalo con tu mamá”, “¡No contaban con mi astucia!” y otras tantas que distinguían a cada personaje, se repetían puntualmente en cada capítulo y que se popularizaron con los años? La fórmula era la misma, pero el talento de Roberto Gómez Bolaños y de los actores que participaron lograron que el show se convirtiera en un éxito en Latinoamérica que ha revivido con la bioserie “Chespirito, sin querer queriendo”.

Las redes no perdonan, y menos cuando se trata de cine. Chumel Torres volvió a estar en la mira, pero no por sus posturas políticas, sino por su peculiar forma de “criticar” películas. Tras calificar la nueva cinta de “Superman” como “exageradamente pendeja”, usuarios no tardaron en recordarle que su criterio fílmico ya ha sido cuestionado antes… como cuando en 2020 dijo que “Nuevo Orden”, de Michel Franco, era lo mejor que había visto desde “Amores Perros”.

El problema, dicen algunos, no es que opine, sino que lo haga con tanta vehemencia desde un lugar poco informado. “Habitualmente estoy de acuerdo con Chumel en política, pero en cine está medio tontejito”, escribió un usuario. Otro resumió la sensación general: “Es Chumel Torres… es un chiste andando”.

El conductor está en la mira por sus críticas de cine. Foto: Instagram

Éxito de “Sin querer queriendo” también le alcanza a Televisa

Y hablando de Chespirito, muchos se están beneficiando indirectamente de su éxito, pues Vix está aprovechando la euforia de la bioserie de la plataforma Max, para promocionar los 273 programas originales de “El Chavo del 8” que están disponibles en su servicio premium, así como la serie animada del mismo nombre que actualmente se encuentra en el top ten del contenido más visto. El año pasado, Televisa volvió a transmitir los capítulos, tras haberlos sacado del aire abruptamente por desacuerdos en las negociaciones con la familia del actor y productor, y lo hizo justo a tiempo. Por si fuera poco, negoció con una tienda de venta en línea para que los clientes accedan a los programas de forma gratuita o con un descuento.

La serie ha causado tal revuelo que los programas de Chespirito están siendo promocionados en streaming. Foto: de MAX

