Más Información

Semana Santa y la polémica de Palacio Nacional, en los memes de la semana

Semana Santa y la polémica de Palacio Nacional, en los memes de la semana

“Nos hemos acostumbrado a la hiperviolencia”: entrevista con Antonio Ortuño

“Nos hemos acostumbrado a la hiperviolencia”: entrevista con Antonio Ortuño

"Vivir de acuerdo con tus valores te pone en riesgo”: entrevista a Wagner Moura y Kleber Mendoça Filho

"Vivir de acuerdo con tus valores te pone en riesgo”: entrevista a Wagner Moura y Kleber Mendoça Filho

"Entre la represión y la guerra: voces del exilio iraní"

"Entre la represión y la guerra: voces del exilio iraní"

Bangkok: un relato de fantasmas

Bangkok: un relato de fantasmas

Oscar Ruvalcaba, fuera de cualquier molde

Oscar Ruvalcaba, fuera de cualquier molde

ya analiza emprender acciones legales contra Kunno, luego de que el creador de contenido hiciera algunas declaraciones sobre uno de los episodios más delicados en la vida de la actriz.

Todo ocurrió hace unos días durante una de las galas de "La casa de los famosos", programa en el que ambos coincidieron. Kunno hizo referencia al secuestro que la actriz vivió junto a su hermana, Ernestina Sodi, en 2002, y llamó a Zapata "señorita autosecuestros".

"La señora Laura Zapata no está haciendo esto intencionalmente, la señorita hermana de Thalía, autosecuestros”, dijo. Comentario que se hizo viral en redes sociales.

Lee también

Ahora, el equipo legal de la villana de telenovelas reveló que ya iniciaron con los trámites para que las declaraciones del influencer lleguen a los tribunales.

“No estuvo correcto lo que hizo este chico y mucho menos en un programa a nivel internacional. Por eso, ya se iniciaron los trámites legales necesarios", explicó el abogado, Alfred Rentería, al programa de YouTube “Vaya Vaya”.

Asimismo, aclaró que la demanda contempla acusaciones por daño moral y difamación. Aunque no dio mayores detalles.

Por su parte, Kunno no se ha pronunciado al respecto; sin embargo los usuarios han mostrado su descontento por la manera en la que atacó a la actriz.

"Se habla de la gala, no de la vida privada", "Comentarios más desafortunados", "Eso seguro es una demanda", "Qué fea temporada, solo es atacar y difamar", "Qué pena, super irrespetuoso", "Ojalá y Laura lo demande", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Diputado Juan Carlos Valladares responde tras polémica por 51 faltas y viaje a Japón con Ximena Navarrete. Foto: Instagram @ximenanr / @jcvalladares

Diputado Juan Carlos Valladares responde tras polémica por 51 faltas y viaje a Japón con Ximena Navarrete

Sale a la luz la vida de los hijos de Luis Miguel: Lyn May destapa dónde viven y estudian. Foto: EFE/ EFE/Miguel Rajmil

Sale a la luz la vida de los hijos de Luis Miguel: Lyn May destapa dónde viven y qué estudian

Violeta Isfel estalla y lanza fuerte acusación contra sus padres: “Deberían estar presos”. Foto: Violeta Isfel / IG

Violeta Isfel estalla y lanza fuerte acusación contra sus padres: “Deberían estar presos”

¡Bomba en la realeza! Otro hermano del rey Carlos que podría ser expulsado tras comportamiento “inaceptable”. (Michael Bell/The Canadian Press via AP) MANDATORY CREDIT

¡Bomba en la realeza! Otro hermano del rey Carlos que podría ser expulsado tras comportamiento “inaceptable”

Chantel Jeffries. Foto: Instagram

Influencer Chantel Jeffries lo apuesta todo y deslumbra con espectacular blazer braless

[Publicidad]