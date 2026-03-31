Laura Zapata ya analiza emprender acciones legales contra Kunno, luego de que el creador de contenido hiciera algunas declaraciones sobre uno de los episodios más delicados en la vida de la actriz.

Todo ocurrió hace unos días durante una de las galas de "La casa de los famosos", programa en el que ambos coincidieron. Kunno hizo referencia al secuestro que la actriz vivió junto a su hermana, Ernestina Sodi, en 2002, y llamó a Zapata "señorita autosecuestros".

"La señora Laura Zapata no está haciendo esto intencionalmente, la señorita hermana de Thalía, autosecuestros”, dijo. Comentario que se hizo viral en redes sociales.

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Ahora, el equipo legal de la villana de telenovelas reveló que ya iniciaron con los trámites para que las declaraciones del influencer lleguen a los tribunales.

“No estuvo correcto lo que hizo este chico y mucho menos en un programa a nivel internacional. Por eso, ya se iniciaron los trámites legales necesarios", explicó el abogado, Alfred Rentería, al programa de YouTube “Vaya Vaya”.

Asimismo, aclaró que la demanda contempla acusaciones por daño moral y difamación. Aunque no dio mayores detalles.

Por su parte, Kunno no se ha pronunciado al respecto; sin embargo los usuarios han mostrado su descontento por la manera en la que atacó a la actriz.

"Se habla de la gala, no de la vida privada", "Comentarios más desafortunados", "Eso seguro es una demanda", "Qué fea temporada, solo es atacar y difamar", "Qué pena, super irrespetuoso", "Ojalá y Laura lo demande", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

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