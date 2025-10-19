Laura Zapata sorprendió a sus seguidores con un reencuentro que muchos esperaban, pero pocos creían posible: el de Dulcina y Rosa Salvaje, personajes que interpretaron ella y Verónica Castro en la icónica telenovela.

A través de sus redes sociales, la actriz compartió una imagen junto a la madre del "Gallito feliz", esto como parte de los festejos por su cumpleaños:

“Festejando el cumpleaños y la vida de mi queridísima Verónica Castro. Mucha vida, mi querida Verónica”, escribió.

En la fotografía aparecen en una aparente reunión y visiblemente contentas de volver a encontrarse después de tantos años. Mientras Zapata luce un look mucho más formal, a "La Vero" se le puede ver con un atuendo natural, y presumiendo sus canas.

El gesto no pasó desapercibido para los fans; sin embargo, lo que más llamó la atención fue el exceso de filtros que se usaron en la publicación; incluso, generaron algunas críticas.

"Dulcina y 'La Salvaje', divas de las telenovelas", "Señoras, ¿por qué tantos filtros?", "Mucho filtro", "Otro filtro más y salen del kinder garden", "Qué foto y reencuentro", "Hay algo de foto en sus filtros", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Fiel a su estilo, la hermana de Thalía decidió responder a algunos de los haters y con frases como: "Porque queremos y podemos, ¿Algún problema ?", dejó claro que las críticas no le interesan.

Laura y Verónica compartieron pantalla, como enemigas, en la década de los 80, Zapata como la malvada Dulcina Linares viuda de Robles y Castro dando vida a la inocente Rosa.

