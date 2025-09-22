A poco más de tres años de la muerte de doña Eva Mange, la abuelita de Laura Zapata, la demanda que interpuso la actriz sigue en curso y, esta mañana, "la Villana de las telenovelas" acudió a una audiencia, pues afirma que no descansará hasta que se haga justicia.

Doña Eva murió el 24 de junio de 2022, a sus 104 años. Su partida devastó a Laura, quien veía a su abuelita como una madre, pues fue con ella con la que creció y quien la acompañó en cada una de las etapas de su vida.

Desde ese entonces, Zapata indicó que, para ella, había sido la negligencia de "Le grand senior living" lo que había desencadenado el deceso de su abuelita, debido a que, durante su estancia en la residencia para adultos mayores, se le produjo una escara de más de nueve centímetros de profundidad.

Lee también: Laura Zapata: la villana dentro y fuera de la tv; "solo soy una ciudadana preocupada por este país"

Eso llevó a Laura a denunciar a la residencia, la cual, además, fue suspendida por algunas semanas, durante las que no pudo operar, así como también demandó a Jessica de Jésus Martínez, la enfermera que atendía a doña Eva.

Zapata también ha sugerido que la enfermera, a cargo de su abuela, tenía relaciones sexuales en la habitación donde doña Eva descansaba.

Y, si bien, de Jesús Martínez fue detenida y vinculada en proceso, en diciembre de 2022, fue puesta en libertad condicional después de dos meses y el proceso legal de que se dictamine si es culpable o no de lesiones sigue en marcha.

"Venga la alegría", y otros medios, captaron a Zapata durante su llegada a los juzgados, en donde no pudo evitar romper en llanto, al recordar las condiciones en que estuvo su abuelita durante su estancia en "Le grand senior living".

Lee también: Laura Zapata no guarda resentimientos por Yolanda Andrade, pero cita frase de Gandhi para referirse a la conductora: "no te quiero volver a encontrar en otra vida"

"Tenía abajo de la ropa esas heridas, que tenían hasta nueve centímetros de profundidad, mi abuela también tenía una herida muy profunda en un hombro".

También negó las aseveraciones de la enfermera, a través de las que señala que la actriz sólo le entregaba un pañal al día para que doña Eva usara, afirmando que tiene fotografías que comprueban que, en la habitación de su abuelita, había una gran cantidad de paquetes de pañales.

"Ella se tiene que justificar porque es incapaz de decir la verdad, yo tengo una fotografía, que está en manos de este juzgado, que el closet estaba lleno de paquetes de pañales".

Lee también: Laura Zapata rememora la promesa que le hizo a la Virgen de Guadalupe cuando fue secuestrada

Jessica, que también se detuvo a hablar con la prensa, reiteró su versión de los hechos y hasta expresó que llegó a estimar a Mange, por el tiempo en que la asistió.

"Si nada más me daba un pañal, ¿cómo no se iban a provocar úlceras por presión?, si tenía que estar todo el día sentada, no la podía acostar".

Así, Laura afirmó que, aunque no deseaba mal a Jessica, espera que se haga justicia y la joven sea juzgada y castigada por la ley.

"Que Dios la bendiga, que Dios la perdone, pobre, pero tiene que pagar, ninguna persona debe sufrir ni pasar lo que pasó mi abuela, no busco desquite, busco justicia para la tercera edad".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc