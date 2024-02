A mi edad es difícil ser protagonista: Adriana Barraza

A sus 67 años, la actriz Adriana Barraza está consciente de que obtener un papel protagónico es complicado, así que serlo en la serie que acaba de terminar, Una sencilla familia complicada, lo valora como un gran regalo.

La nominada al Oscar por su trabajo en Babel, pero quien contabiliza más de 70 trabajos en cine y tv, interpretará en la historia a una madre de familia, capaz de todo para apoyar y proteger a los suyos. Mayra Batalla (Huesera), Marisol del Olmo (Perdona nuestros pecados) y Marcus Ornelas (Eternamente amándonos), entre otros, son a quienes les toca encarnar a sus descendientes.

“Son hijos bastante complicados, pero los va a sacar adelante cueste lo que cueste”, adelanta Barraza a EL UNIVERSAL.

“Fue un regalo por todas partes. Yo no podía hacer nada en EU por la huelga de actores y salió esta oportunidad fantástica por ser una historia bonita, con un gran elenco y además me trajo a trabajar a la Ciudad de México que luego toco poco por trabajar en provincia. A esta edad está difícil que haya protagónicos, pocas veces se puede y aquí lo fue”, subraya.

Una sencilla familia complicada fue dirigida por Mafer Suárez (María Félix: la Doña), siendo una producción de Carmen Armendáriz para la plataforma ViX, aún sin fecha de salida.

Reconocen su trabajo

Este lunes Barraza buscará obtener un galardón en los Premios Leja, en EU, por su trabajo de matriarca en Blue Beetle, la cinta de superhéroes de DC. Los reconocimientos son otorgados por la Asociación de Periodistas de Entretenimiento Latino, que busca celebrar el talento de la región y la diversidad en la industria del entretenimiento.

En la categoría de Actriz de Reparto también se encuentran Emily Blunt, por Oppenheimer; América Ferrera gracias a Barbie; Rachel McAdams por Are you there God?, It’s me, Margaret y Da Vine Joy Randolph por The holdovers.

“Es una película con superhéroes latinos y está enfocada a lo que somos los mexicanos, las costumbres, la música. Se cuidó mucho que fuera lo más representativo sin ser folclorista de lo que somos y se logró una comedia bonita. Ser la abuelita que habla español, que dice ‘ahora no es tiempo para llorar, sino hay que seguir’. Así somos”, considera la entrevistada.

La entrega de los Premios Leja será de manera virtual y en marzo, Barraza presentará en el San Diego Film Festival el cortometraje El tesoro, sobre las madres buscadoras de sus hijos desaparecidos.

“Hay que visibilizar esto, es un tema importante para todos. Espero que pronto pueda verlo mucha gente”, expresa.