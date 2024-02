Festejo por los 15 años de Mentiras reunirá a su elenco

Hace 15 años que el musical Mentiras levantó por primera vez el telón, tiempo en el que sus protagonistas Natalia Sosa, Mónica Huarte, Mariana Treviño, Pía Aun, Crisanta Gómez y Andy Zuno enfrentaban al público con una producción original con canciones de los 80 y hecha por un joven escritor mexicano, José Manuel López Velarde, quien recuerda cómo vivió esa noche en el Teatro México.

“Cuando ellas comenzaron a cantar el popurrí de ‘Mentiras’ me acuerdo que hasta ahí estaba súper nervioso pero cuando empezó a cantar Natalia en mi cabeza dije: ‘esto ya despegó’ y lloré, porque ví la conexión que hubo entre ellas y el público”, compartió José Manuel.

Desde ese momento, Mentiras, el musical se convirtió en un fenómeno, el cual cada fin de semana abarrotaba el recinto del Centro Teatral Manolo Fábregas y hoy lo hace en el Teatro Aldama, con la versión original y con Mentidrags, la versión con intérpretes masculinos que también ha ganado popularidad.

“Creo que parte del éxito es que tiene canciones muy poderosas que marcaron una época; quieras o no todo mundo las escuchaba y hoy transportan al público a su pasado; además tiene unos personajes muy buenos que la gente ha adoptado y quiere, sin olvidar mencionar el trabajo arduo tanto de la producción pasada como de la actual, con Alejandro Gou”.

Es por eso que ha planeado diversas actividades a lo largo de este 2024 para celebrar los 15 años de Mentiras, comenzando hoy con un pastel de quinceañera para que los fans y el elenco festejen, además de una visita de parte del elenco actual al Forum Buenavista, donde interpretarán algunas de las canciones de la obra; también habrá funciones especiales con actores y actrices que han formado parte de la historia de Mentiras, incluyendo a parte del elenco original.

El concepto de Mentiras, el concierto tendrá nueva sede a partir del 15 de marzo, en el Foro Puebla, con un espectáculo que lleva por nombre M Party, en el que tanto el elenco de ellas como el de ellos alternarán los fines de semana, presentando un setlist especial. El resto de las actividades se estarán dando a conocer en las redes sociales oficiales.

Aunque Mentiras ha sido su trabajo icónico, López Velarde reconoce que también lo limitó, razón por la que tuvo que aprender a levantar proyectos con sus propios medios.

“Yo antes de Mentiras sólo había dirigido profesionamente una obra de teatro chiquita en la La Gruta y cero comercial; pero cuando arrancó el musical me puso en el mapa. Pero curiosamente también me hizo complicado abrirme otras puertas, porque tenía el prejuicio de ser muy popular, hasta para conseguir becas me lo complicó, porque era un momento en que estaba muy dividido lo que era teatro comercial y el cultural”.