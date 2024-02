GOYA cobija de gloria la odisea andina

La película La sociedad de la nieve, de J.A. Bayona y que retrata el desastre aéreo de 1972, donde 16 personas lograron sobrevivir en los Andes gracias a la antropofagia, ha quedado perfectamente aceitada para contender el próximo mes en el Oscar.

Ayer salió airosa de la entrega de los Premios Goya, máximo reconocimiento para el cine español, donde cosechó 12 de los 13 galardones a los que optaba, entre ellos Película y Dirección, arrasando además en las llamadas categorías técnicas como Foto, Vestuario, Maquillaje, Sonido y Efectos especiales.

“Comparto este premio con la gente que compartió sus vidas, las de sus seres queridos. Me acuerdo que me planteé a 4 mil 500 metros de altura y les pedí permiso a los fallecidos y les dije que lo haría lo mejor posible”, dijo Bayona al recibir el galardón a Dirección.

“(La gente) Decían que esta película no sería posible y tampoco en español y se equivocaron. Lleva 150 millones de espectadores en el mundo. Esperemos recoger (el Oscar)”, añadió.

Con estos galardones, La sociedad de la nieve se erigió como la tercera cinta más ganadora en la historia de los Goya, sólo detrás de Mar adentro y Ay Carmela!.

Cuando la cinta recibió el tercer premio, la cámara enfocaba a Bayona quien comenzaba a dejar salir las primeras lágrimas de emoción por la noche vivida. Todos y cada uno de los ganadores se dirigieron a él con agradecimiento y, sobre todo, como lo conocen: “J”.

Noche de reivindicaciones

El oscareado Pedro Almodóvar, quien anunció al ganador de Mejor película, aprovechó el micrófono para dirigirse a un político presente en la sala, quien horas antes de la ceremonia había tildado a los cineastas de “señoritos subvencionados, que hacen películas que no le interesan a nadie”.

“Le voy a decir que los cineastas recibimos dinero y lo devolvemos con creces a través de impuestos y pagamos miles puestos de trabajo”, apuntó, siendo apoyado por el aplauso de los asistentes”, dijo el manchego entre aplausos.

La situación de crisis argentina, con el nuevo presidente Javier Milei, también fue tema de conversación, tocada por el pampero Matías Recalt, quien obtuvo el Goya como Actor Revelación por su trabajo en el largometraje ganador.

“Estamos pasando por momentos muy complicados y quiero pedir por favor que no se manche la cultura”, dijo el histrión, en relación a los recortes que pretende el mandatario al cine y el teatro.

Aunque el cine mexicano no estuvo presente en las nominaciones, sí lo estuvo en la voz de Gael García Bernal, que en su intervención habló brevemente sobre la crisis climática y su solución.

“Desde mi cualidad y calidad de mestizo iberoamericano, quiero invitar a todas y todos a que incluyamos a esa otra mitad de lo que estamos hechos; esa mitad que no escribió la historia oficial, a la mitad que sobrevivió a ese mundo que se conocía hace 500 años”, pidió antes de entregar el premio a Película Iberoamericana, el cual fue para la chilena La memoria infinita, que buscará también el Oscar.

Los monstruos de Sigourney

La actriz de Los cazafantasmas y Alien, Sigourney Weaver, recibió de manos de Bayona el Goya Internacional a su trayectoria y dirigió un mensaje salpicado con frases o palabras en español.

“Cuando era pequeña me fascinaban los mapas, sobre todo los de época en que los barcos caían por el borde del mundo. Había monstruos y a veces, navegando por esta industria como mujer, he recorrido esos primeros mapas y todos los peligros que muestran.

“He conocido a algunos monstruos y yo he interpretado a algunos. Hacer papeles grandes y pequeños, retroceder y avanzar, no querer repetirme nunca, siempre en busca de historias y sobre todo de mujeres que nos recuerdan lo poderosas que somos. Me he esforzado por no dejar que Hollywood defina mis límites y elecciones”.

Durante la velada, la cantante Ana Belén, anfitriona de la ceremonia realizada en Valladolid, así como la propia Academia Española de Cine, recalcaron la importancia de no abuso en contra de las mujeres, esperando que se modifiquen las estructuras que lo permiten.

En el In Memoriam fueron recordados los actores mexicanos Andrés García e Ignacio López Tarso, fallecidos en el último año.