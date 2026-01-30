La mítica banda británica Queen no tiene planes de realizar una gira por Estados Unidos al considerarlo un "lugar peligroso", señaló el guitarrista del grupo, Brian May.

Preguntado, durante una entrevista con el tabloide británico Daily Mail, por una posible vuelta a los escenarios de la banda, cuya última gira fue en 2023 con el cantante Adam Lambert, May dijo que, de darse el caso, Estados Unidos previsiblemente no estaría incluido en la lista de países en los que actuarían.

"Estados Unidos es un lugar peligroso en este momento, así que hay que tenerlo en cuenta", expresó el guitarrista, de 78 años, en conversación con el periodista Richard Eden.

"Es muy triste porque siento que Queen creció en América y la amamos, pero no es lo que era. Ahora mismo, todo el mundo se lo está pensando dos veces antes de ir", continuó.

Si bien el Daily Mail no recoge durante la entrevista una mención expresa de May al presidente estadounidense, Donald Trump, se entiende que la razón principal de su rechazo a tocar en Estados Unidos son las diferencias políticas con la actual Administración de Washington.

Más allá de Estados Unidos, el guitarrista de Queen aseguró que la vuelta de la banda a los escenarios todavía es una "incógnita" y, sobre la posibilidad de que publique nuevos temas, agregó:

"Era hora de tomar un descanso y pasar tiempo con la familia, hacer balance. Pero nunca digas nunca que no vas a volver".

May, junto al baterista de Queen, Roger Taylor, han realizado giras con el cantante estadounidense Adam Lambert desde 2012, bajo el nombre "Queen + Adam Lambert".

