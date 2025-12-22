Más Información

El , , reveló el lunes una pieza inédita del legendario grupo británico que no fue incluida en su segundo álbum, durante un programa que animó para la radio Planet Rock.

La canción, cuyo título es "", fue difundida durante un programa especial de Navidad el lunes.

Grabada para el segundo álbum del grupo de rock, "Queen II", salido en 1974, la canción no se incluyó finalmente. Una versión pirata de la pieza, pero de los tiempos del grupo Smile, fundado por May antes de sus años en Queen, habría circulado sin embargo entre el público.

"Es una canción de hace mucho tiempo, pero según lo que conozco, nadie nunca escuchó esta versión", declaró el guitarrista al presentar el tema, en el que se mezclan varias voces, una de las cuales parece ser la del cantante .

"Paso esta versión (aquí) pues tengo curiosidad de conocer las reacciones del público", agregó. Precisó que la pieza figurará en la , prevista para 2026.

En este programa especial el músico habló sobre la música, las anécdotas y las historias que ha vivido en Navidad.

Queen, formado en 1970, se convirtió en uno de los grupos de rock más emblemáticos gracias a la voz de Freddie Mercury, la interpretación de la guitarra por Brian May, las líneas de bajo de John Deacon y la batería dinámica de Roger Taylor.

El grupo tuvo éxitos como "Bohemian Rhapsody" o "Another One Bites the Dust".

melc

