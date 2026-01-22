Pese a su fuerte presencia en la temporada de premios, Frankenstein, de Guillermo del Toro, no aparece como la favorita para dominar las nominaciones al Oscar 2026.

De acuerdo con los análisis de The New York Times, The Hollywood Reporter y Vanity Fair, las películas que concentran mayor consenso son Pecadores (Sinners) y Una batalla tras otra (One battle after another), títulos que aparecen repetidamente como las más fuertes en Mejor Película y con potencial para romper récord de nominaciones.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Pecadores es incluso proyectada como la cinta con más nominaciones de toda la edición, con estimaciones que la colocan alrededor de las 15 menciones, superando el récord histórico de 14 que comparten Titanic, La malvada y La La Land. Muy cerca aparece Una batalla tras otra, con un bloque de categorías principales y técnicas.

El escenario se repite en Mejor director. Aunque Guillermo del Toro figura en prácticamente todas las listas largas, los tres medios coinciden en que el favorito es Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra, quien aparece como el nombre más fuerte tras arrasar en los premios de la crítica y los gremios.

También se mantienen con fuerza Ryan Coogler (Pecadores), Chloé Zhao (Hamnet) y Josh Safdie (Marty Supreme), mientras que el tapatío compite por uno de los últimos espacios, en una categoría en la que el voto internacional podría alterar los pronósticos.

Donde Frankenstein sí aparece como Mejor actor de reparto. Los tres medios colocan a Jacob Elordi como uno de los nombres con mayores probabilidades, aunque por detrás de Stellan Skarsgård (Sentimental Value) y en una competencia cerrada con Benicio del Toro y Sean Penn (Una batalla tras otra).

Aunque no parte como favorita, los expertos subrayan que Frankenstein sigue siendo una de las películas con mayor prestigio autoral de la temporada. Para críticos citados por estos medios, la película de Del Toro tiene un perfil que suele crecer conforme se acercan los Oscar: prestigio literario.