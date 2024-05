San Juan del Río, Querétaro. – La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, desestimó la encuesta de EL UNIVERSAL, que la coloca en segundo lugar, a 20 puntos de distancia de su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum.

En entrevista, señaló que hay un voto oculto que no registran las encuestas y que se reflejará en la elección del próximo domingo.

Aseguró que la encuesta publicada por El Gran Diario de México “no me quita el sueño”, porque en sus recorridos por el país nota un entusiasmo en la gente que no se veía desde las elecciones del año 2000, cuando ganó Vicente Fox.

“No creo que sea mala fe. Simplemente yo estoy convencida que en esta elección hay un voto oculto, un voto oculto muy importante. El ánimo que hay en la gente, me lo dicen, no se sentía desde que ganó Fox.

“No se veía ese entusiasmo, ese ánimo; o sea, no es una contienda en la que estemos a 20 puntos, no hay manera, porque el ánimo de la gente dice otra cosa, pero entiendo que la gente no le quiera decir, porque Morena se la ha pasado amenazando a la gente que si no vota por ellos les van a quitar los programas sociales”, recalcó.

Xóchitl Gálvez se dijo respetuosa de las encuestas, pero recordó que también se equivocan.

“Te voy a poner el caso de una encuesta del medio donde tú estás (El Universal). Cuando fui candidata a delegada me ubicaba 17 puntos abajo y gané por cinco puntos.

