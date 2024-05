Querétaro, Qro. – La aspirante de la alianza opositora a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) “que se ponga las pilas” y sancione las violaciones a la ley electoral por parte de Morena y su candidata Claudia Sheinbaum.

En entrevista, se le preguntó si confía en el trabajo que va a hacer el INE el día de la elección.

“Pues confío en el trabajo de los ciudadanos y ojalá el INE se ponga las pilas, porque vaya que la señora Sheinbaum ha rebasado las topes de campaña y no veo que empiece a sacar tarjetas amarillas”, respondió.

Gálvez Ruiz criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga que habrá elecciones libres y democráticas, cuando “las elecciones ya han sido violentas”.

Subrayó que todos días sigue habiendo atentados contra candidatos y contra la gente que está en las campañas. “No hay manera que diga que son unas elecciones limpias. Ya sabemos que nosotros no vamos a poder tener representantes de casilla en varios estados donde la gente definitivamente no quiere estar, en Frontera Comalapa, no quiere estar en la zona sur de Chiapas, no quiere estar en ciertas zonas de la sierra de Sinaloa, de ciertas partes de Tamaulipas. No puede haber unas elecciones limpias cuando no hay certeza de que hay candidatos, porque hubo muchos candidatos que renunciaron” por la violencia.

Sobre lo dicho por el mandatario en el sentido de que votar por ella es votar por la oligarquía, Xóchitl Gálvez respondió que “él es la oligarquía, junto con ciertos empresarios que se han beneficiado del poder y de los beneficios económicos. Nosotros representamos a la democracia. Nosotros representamos al pueblo. A ese pueblo que salió del Zócalo a luchar por la democracia. El oligarca es él y sus secuaces”.

Xóchitl Gálvez llamó a la gente que el domingo salga a votar y cuide las casillas para evitar y denunciar irregularidades, aunque pidió que no se arriesguen.

“Que vayan a donde se pueda, tampoco quiero que expongan su vida, no se trata de eso, pero que haya una gran participación en las casillas especiales”, apuntó

