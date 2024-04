La candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, pidió a los ciudadanos que le tengan confianza y no la juzguen por su apariencia ni por su vestimenta, sino por lo que es.

En un video publicado la noche de este domingo en redes sociales, la candidata de PAN, PRI y PRD negó que quiera ser presidenta por ego o por tener poder, ya que lo que ella busca es servir y ayudar a cambiar la realidad de pobreza que viven millones de mexicanos.

Gálvez Ruiz señaló los ataques que ha sufrido en redes sociales por su apariencia física.

"En los últimos meses me han dicho de todo: Que si estoy gorda, que si tengo los dientes chuecos, que si una mujer con huipil no se ve presidenta. ¿De verdad es lo que importa? ¿De verdad importan tus dientes, importa tu vestimenta? ¿O importa tu corazón?

"Para mí lo más importante es el corazón y yo hoy le digo a los mexicanos, de corazón, la razón por la que quiero ser presidenta es por servirles, es por cambiar esta historia, es porque construyamos esta historia donde quepamos todos, donde todos jalemos parejo, donde no haya odio, no haya división", expresó.

"Quizás la gente crea que quiero ser presidenta por un tema de poder, de ego. Realmente quiero ser presidenta porque quiero cambiar eso, esa falta de oportunidades, esa pobreza que cala hasta los huesos. Esas miradas tristes de las mujeres que no tienen esperanza, esos niños que andan por la calle vendiendo sus dulces sin ninguna posibilidad de salir adelante", agregó.

Xóchitl Gálvez llamó a los ciudadanos a construir juntos el México próspero que todos queremos.

"Quiero que lo cambiemos juntos, que lo cambiemos en unidad, trabajando de la mano, sin odio, sin división. No se trata de dos Méxicos, se trata de un solo México, este México confrontado", mencionó.

En el video, grabado en el marco de su gira proselitista por Chihuahua, la candidata opositora manifestó su certeza de que el cambio que requiere el país se va a lograr, pero pidió a los mexicanos que le tengan confianza.

"Sé que lo vamos a lograr, pero necesito que te la creas, necesito que me creas, necesito que me conozcas y no me juzgues por mi apariencia física, no me juzgues por lo que dicen de mí, júzgame por lo que soy y por lo que valgo", insistió.