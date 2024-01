El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que caballo y yegua que alcanzan, ganan, y por eso Xóchitl Gálvez Ruiz ganará la presidencia de la República.

Al acompañar a la precandidata presidencial de la alianza opositora a un encuentro en Oaxaca titulado “Mesa Voces Indígenas y Afromexicanas”, contrastó que mientras “la corcholata de ya saben quién” asistió a Sonora y se negó a reunirse con las madres buscadoras, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México aceptó no solo tener una reunión con ellas, sino acompañarlas en su lucha.

El líder panista calificó a Xóchitl Gálvez como una política ciudadana que aun sin estar en campaña o con alguna aspiración, es la persona que más ha trabajado en todo el país y ha luchado por los derechos de las comunidades sociales y pueblos originarios, “porque es una mujer congruente y valiente”, convencida de uno de los principios básicos del PAN, que es la defensa de los derechos y la dignidad de la persona humana, independientemente de su condición, preferencias, origen o etnia.

“Es la primera vez que se organiza este encuentro, y no para decirles que va a ser una candidata y que ustedes escuchen nada más, ya están cansados de palabras, sino también para que quien va a estar al frente los escuche a ustedes y se construya el proyecto escuchando a las comunidades”, destacó.

En su mensaje, Marko Cortés pidió al pueblo de Oaxaca no dejarse engañar sobre los programas sociales, ya que se amedrenta y amenaza, “incluso con la participación de grupos delictivos, para que se apoye a Morena”. Sin embargo, insistió en que los programas no desaparecerán, sino que aumentarán y mejorarán.

Lee también: Gobierno de AMLO, coludido con el crimen organizado, acusa Xóchitl Gálvez

“Porque actualmente no hay medicamentos, es pura publicidad. Este rollo de la mega farmacia es una locura, lo que se necesita es que el medicamento está ahí, en la esquina, no allá a kilómetros de donde se ocupa”, indicó.

Al evento asistieron también Enrique de la Madrid, Consuelo Sáizar, la diputada Eufrosina Cruz y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien afirmó que Xóchitl Gálvez tiene lo fundamental para dirigir a México, brindarle certeza y dar confianza a los mexicanos, porque es una mujer auténtica y genuina.

“Es una mujer sencilla, que escucha, pero sobre todo, que se identifica con los millones de familias que hoy tenemos, que sabemos que México no va bien, que es criminal, que es una vergüenza que hoy el país esté en los temas de seguridad como está”, aseguró.

El presidente del tricolor señaló que en el 60 por ciento de los municipios del país no se puede transitar y recalcó que se han registrado más de 160 mil homicidios en lo que va del actual sexenio.

Expuso que “tenemos que ser promotores de una mujer que inspira confianza, que da confianza. Xóchitl Gálvez es una mujer que no sólo está recorriendo el país, que ha recorrido el país, que escucha a las mujeres y a los hombres de México”.

Puntualizó que lo más preciado que tiene una mexicana o un mexicano es la familia, los hijos. “Yo he aprendido a conocer a Xóchitl, y le he dicho que si yo tuviera que ausentarme y dejarle mis hijos a alguien, los dejaría con Xóchitl Gálvez, y no tengan duda”, porque es “una gente honesta, es una gente humana y es una gente que tiene claro lo que se tiene que hacer por este país”, enfatizó.





rmlgv